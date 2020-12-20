"مِراس" تعرض إعادة هيكلة ديون "دي إكس بي إنترتينمنتس" وتقدم عرضاً نقدياً مشروطاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م." ("مراس")، وهي شركة قابضة تدير العديد من المشاريع والمعالم البارزة في دبي، عن نيتها إعادة هيكلة رأس مال شركة "دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع." ("دي إكس بي إنترتينمنتس" أو "الشركة") وتقديمها عرض نقدي مشروط للاستحواذ على كامل أسهم الشركة.

تهدف "مراس" من خلال هذا العرض المقترح إلى دعم مستقبل "دي إكس بي إنترتينمنتس" في ظل التحديات المالية التي تواجهها.

وتوفر الصفقة المقترحة هيكلية رأس مال مستدامة لشركة "دي إكس بي إنترتينمنتس" من خلال خفض مستوى الدين لدى الشركة في ظل أوضاع السوق الصعبة.

ويحق لمساهمي "دي إكس بي إنترتينمنتس" بموجب العرض المقترح الحصول على 8 فلس إماراتي نقداً عن السهم الواحد من خلال مشاركتهم في عملية "عرض الشراء" والتي من المتوقع أن تبدأ في يناير2021، إذا استوفيت الشروط المحددة. علماً بأن الصفقة المقترحة مرهونة باستيفاء شروط محددة تشمل الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

ويمثل العرض المُقترح من "مراس" حلاً مناسباً وعملياً لحماية مستقبل الشركة بالإضافة إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية كالموظفين والشركاء التشغيليين والموردين والعملاء.

وقد أعلنت "دي إكس بي إنترتينمنتس" اليوم عن تفاصيل الصفقة في إفصاح على سوق دبي المالي. للمزيد من المعلومات عن العرض المقدم، يرجى قراءة البيان المرفق.

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