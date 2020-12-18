دبي تحتضن أكبر مناقصة للماس الخام في الإمارات

المصدر: (دبي – البيان)

نجح مركز دبي للسلع المتعددة، في استضافة أكبر مناقصة للماس على الإطلاق في دولة الإمارات، حيث تم بيع 379,912 قيراطاً، بقيمة 87.47 مليون دولار (321.29 مليون درهم)، من قبل 115 عميلاً فائزاً، بمشاركة أكثر من 250 شركة و500 فرد من أنحاء العالم.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المناقصة القياسية، لعبت دوراً محورياً في ترسيخ الثقة في القطاع بكامله، كما أنها أكّدت متانة ومرونة قطاع الماس في دبي.

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