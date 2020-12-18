321 مليون درهم حصيلة بيع 380 قيراط ماس في مناقصة بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن نجاحه في استضافة أكبر مناقصة للماس على الإطلاق في دولة الإمارات.

وشهدت المناقصة بيع 379,912 قيراطاً، بقيمة 87.47 مليون دولار (321.29 مليون درهم)، من قبل 115 عميلاً فائزاً، بمشاركة أكثر من 250 شركة، و500 فرد من جميع أنحاء العالم.

هذا، بالإضافة إلى وفود من الهند وهونغ كونغ وروسيا وإسرائيل وبلجيكا ولبنان. وتولّت شركة «ستار جيمس» بالمركز، إدارة وتنظيم هذه المناقصة القياسية، والتي أتاحت للعملاء فرصة المشاركة على مدار ثمانية أيام، لتقديم العطاءات لشراء الماس الخام القادم من جنوب أفريقيا وأنغولا.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: «أهنئ شركة ستار جيمس، على هذا الإنجاز الاستثنائي. وعلى الرغم من العقبات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، لعبت هذه المناقصة القياسية دوراً محورياً في ترسيخ الثقة في القطاع بكامله، كما أنها أكّدت على متانة ومرونة قطاع الماس في دبي.

وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به مركز دبي للسلع المتعددة، ومكانته الفريدة عند مفترق طرق التجارة العالمية، وبنيته التحتية المتطوّرة، تكتسب دبي زخماً كبيراً، كمركز بارز على خارطة التجارة العالمية. وفي ضوء ذلك، نحن متفائلون بمستقبل القطاع، وإننا على ثقة بأن دبي ماضية قدماً على المسار الصحيح، لتصبح مركزاً عالمياً ورائداً في تجارة الماس».

وحرص المركز على تطبيق حزمة صارمة من إجراءات الصحّة والسلامة، خلال فترة إقامة المناقصة، وشمل ذلك ممارسات التباعد الاجتماعي، واتباع إجراءات النظافة والتعقيم بشكل منتظم، بهدف توفير أجواء آمنة وصحية للجميع.

وقال شاليش جافيري رئيس مجلس إدارة «مجموعة ستار جيمس»: «سعدنا بتنظيم أكبر مناقصة للماس الخام في الإمارات، ولا تفوتنا هذه المناسبة دون توجيه الشكر والتقدير إلى المركز على دعمه المتواصل، وتتطلع الشركة إلى تنظيم المزيد من المناقصات في دبي خلال عام 2021».

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