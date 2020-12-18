73 ملياراً إيرادات «دبي للاستثمارات الحكومية» بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، نتائجها المالية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث حققت إيرادات بلغت 73.7 مليار درهم، فيما بلغت الأصول 1.107 تريليون درهم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، «أثرت أزمة (كوفيد 19) الصحية على أعمالنا الرئيسية، غير أن جميع الشركات التابعة للمؤسسة أظهرت مجهوداً ملحوظاً في خفض التكاليف، والحفاظ على السيولة، وتعديل العمليات للتأقلم مع الظروف الطارئة. ومع انحسار الجائحة، نحن نتطلع لانفتاح الاقتصاد العالمي مجدداً، ونثق بقدرة شركاتنا على الاستفادة من الفرص والتعافي بعدما نجحت في الحفاظ على تنافسيتها على الرغم من الصعوبات المستجدة».

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73.7 إيرادات «دبي للاستثمارات الحكومية» في 6 أشهر ملياراً

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