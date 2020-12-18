73.7 إيرادات «دبي للاستثمارات الحكومية» في 6 أشهر ملياراً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 محققةً إيرادات بقيمة 73.7 مليار درهم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، «أثرت أزمة (كوفيد 19) الصحية بشكل كبير على أعمالنا الرئيسية. فقد كان التراجع بالأرباح مفاجئاً وبحجم غير مسبوق. مع ذلك، أظهرت جميع الشركات التابعة للمؤسسة مجهوداً ملحوظاً في خفض التكاليف، والحفاظ على السيولة، وتعديل العمليات للتأقلم مع الظروف الطارئة. كما أظهر حملة الأسهم والسلطات الحكومية دعماً كبيراً في اتخاذ الخطوات الحاسمة لمساعدة الشركات على تخطي الأزمة، وقد استفاد عدد من شركاتنا الرئيسية من هذا الدعم.

فرص التعافي

وأضاف معاليه أنه مع انحسار الجائحة، تتطلع المؤسسة لانفتاح الاقتصاد العالمي مجدداً، ونثق بقدرة شركاتنا على الاستفادة من الفرص والتعافي بعدما نجحت في الحفاظ على تنافسيتها على الرغم من الصعوبات المستجدة.

وحققت المؤسسة إيرادات بلغت 73.7 مليار درهم بانخفاض31% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مع تراجع ملموس في عائدات قطاعات النقل والنفط والغاز، يقابله جزئياً ارتفاع في دخل الخدمات المصرفية والمالية التي تشمل دينيزبنك، المصرف الذي استحوذ عليه بنك الإمارات دبي الوطني في النصف الثاني من العام 2019.

وبفعل تأثيرات أزمة "كوفيد - 19" العالمية على عملياتها سجلت المؤسسة صافي خسائر بقيمة 9.4 مليارات درهم وتعود أغلبيتها إلى قطاع النقل وبدرجة أقل إلى أنشطة الضيافة في القطاعات الأخرى، قابله مساهمة ربحية مرنة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

الإجراءات الحكومية

وأثّرت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات حول العالم لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» بشكل متفاوت على نشاطات السفر السياحة، التجزئة والعقارات وأدى ذلك إلى تراجع الطلب على المنتجات النفطية وانخفاض أسعارها بشكل أكبر خلال هذه الفترة.

وبلغ صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة 11.4 مليار درهم، وانخفضت الأصول بنسبة 1% مقارنة بنهاية العام 2019 إلى 1.107 تريليون درهم، في حين بلغت المديونيات 869.5 مليار درهم محافظة على مستويات مماثلة للعام 2019. وتراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 6.4% لتصل إلى 191.5 مليار درهم.

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