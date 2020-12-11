إطلاق بطاقة السعادة لمنح سياح دبي خصومات حصرية

المصدر: (دبي – البيان)

أطلقت إقامة دبي، أمس، بطاقة السعادة للسياح لتمكين الزوار القادمين عبر منافذ الإمارة من الحصول على بطاقة خصومات مجانية تمكنهم من الاستمتاع بالعروض الترويجية والحصرية التي يقدمها شركاء البطاقة أثناء فترة إقامتهم في دبي، حيث يأتي إصدار البطاقة تماشياً مع نهج دولة الإمارات وإمارة دبي في توفير كافة المعطيات التي تضمن للزوار قضاء عطلة ممتعة وعلى قدر كبير من التميز.

ومن المقرر منح البطاقة للسائح تلقائياً عند وصوله إلى منصات الجوازات في مطار دبي الدولي. وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن بطاقة السعادة توفر لزوار دولة الإمارات عموماً، ودبي بشكل خاص، باقة من الخدمات والخصومات الحصرية لمختلف الجهات التجارية والخدمية ضمن العديد من القطاعات، ليستمتعوا بإقامتهم في دبي، مدينة السعادة.

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إطلاق بطاقة السعادة لسياح دبي

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