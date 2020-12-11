إطلاق بطاقة السعادة لسياح دبي

المصدر: دبي-البيان

تماشياً مع نهج دولة الإمارات وإمارة دبي في توفير كافة المعطيات التي تضمن للزوار إمضاء عطلة ممتعة وعلى قدر كبير من التميز، أطلق سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي بدعوة من اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أمس «بطاقة السعادة للسياح» التي ستمكن السياح القادمين عبر منافذ دبي من الحصول على بطاقة خصومات مجانية تمكنهم من الاستمتاع بالعروض الترويجية والحصرية التي يقدمها شركاء البطاقة أثناء فترة إقامتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة إقامة دبي في فعاليات جيتكس، بحضور اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية، والعميد إبراهيم حسين، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، والعقيد فيصل النعيمي، نائب مساعد المدير لشؤون العمليات، وثاني الزفين، مدير عام وعضو مجلس إدارة إماراتك، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، ووفد من جناح وزارة الداخلية السعودية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وسيتم منح البطاقة للسائح تلقائياً عند وصوله إلى منصات الجوازات في مطار دبي، حيث يتوجب على السائح استخدام هاتفه النقال لمسح الرمز الشريطي لتحميل تطبيق السعادة من متجر أبل أو آندرويد، ومن ثم إدخال رقم جواز السفر وتاريخ الوصول ليتمكن من الدخول إلى التطبيق الذكي الذي سيقوم بتضمين اسم السائح تلقائياً باللغتين العربية والإنجليزية. وينتهي العمل بالبطاقة مع مغادرة السائح الدولة، على أن يتم منحه بطاقة جديدة في كل زيارة يقوم بها.

وقال اللواء محمد أحمد المري: «أطلقنا البطاقة التي ستوفر لزوار الإمارات عموماً، ودبي بشكل خاص، باقة من الخدمات والخصومات الحصرية لمختلف الجهات التجارية والخدمية ضمن العديد من القطاعات ليستمتعوا بإقامتهم في دبي، مدينة السعادة. وتأتي المبادرة انطلاقاً من حرص الإدارة على ترجمة نهج الإمارة في توفير تجربة استثنائية وسعيدة لزوارها منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم».

مكانة مرموقة

وأضاف أن الإمارات ودبي بشكل خاص تتمتع بمكانة مرموقة كأحد المقاصد السياحية الهامة على مستوى المنطقة والعالم، و ولا تقتصر جاذبية الإمارات على السياحة فقط، بل تمتد إلى ما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار مجتمعي وازدهار اقتصادي وبنية تحتية لوجستية ورقمية جعلتها من أفضل الوجهات المُفضّلة للسفر والإقامة.

وأوضح أن هذه المبادرة سيكون لها انعكاس إيجابي يعزز من الارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة، ويسهم في ترسيخ موقع الدولة المتميز على خريطة السياحة العالمية.

تهيئة الظروف

وقال اللواء عوض العويم: «هدفنا هو سعادة وراحة زوارنا، ومن هذا المنطلق عملنا من خلال مبادراتنا وخدماتنا على تهيئة الظروف المناسبة للزوار التي تكفل لهم أعلى مستويات السعادة والراحة خلال فترة إقامتهم ليتماشى هدفنا مع الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز سعادة سكان وزوار دولة الإمارات، وبما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي لجعل مدينة دبي الأسعد على وجه الأرض».

وتشمل القطاعات المتوفرة ضمن البطاقة: خدمات المركبات، والسياحة والسفر، والتقنيات والاتصالات، والمطاعم، وخدمات الصحة والجمال، ومراكز التسوق والأزياء، وخدمات البنوك والمصارف والمؤسسات الاستهلاكية. وتتسم البطاقة بالعديد من المميزات التي تخدم السائح ومنها سهولة التعرف على موقع العروض وسهولة الاطلاع عليها، وتقييم العروض وتدوين الملاحظات.

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