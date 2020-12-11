«جيتكس» يختتم أعماله بنجاح باهر

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

بحماس كبير لا يقل عن اليوم الأول، اختتم أسبوع جيتكس للتقنية أمس فعالياته بنجاح كبير، مرسّخاً مكانته كأكبر وجهة لتأسيس علاقات الأعمال على مستوى المنطقة وداعم رئيسي للقطاعين التكنولوجي والسياحي، ومحققاً أهداف 1200 شركة محلية وإقليمية وعالمية مشاركة هذا العام، وفي مقدمتها عقد الصفقات التجارية والتواصل المعمق مع العملاء والشركاء، وفهم تحديات التحول الرقمي وسبل تسريع التعافي من كورونا، وإطلاع الزوار على أحدث توجهات صناعة تقنية المعلومات والاتصالات ضمن جلسات ضمت 350 خبيراً عالمياً.

ولفت مسؤولون في شركات تقنية شاركت في المعرض لـ«البيان الاقتصادي» إلى نمو الطلب بشكل ملحوظ على تقنيات التكنولوجيا الذكية والمستدامة خصوصاً في قطاعات الغذاء والزراعة والصحة والتعليم والطاقة المتجددة بالإضافة إلى أحدث منتجات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

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