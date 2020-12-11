«جيتكس» يتجاوز «الجائحة» ويسجل نجاحاً مبهراً

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

بحماس كبير لا يقل عن اليوم الأول، اختتم أسبوع جيتكس للتقنية أمس فعالياته بنجاح كبير وفق خبراء، مرسّخاً مكانته كأكبر وجهة لتأسيس علاقات الأعمال على مستوى المنطقة وداعم رئيسي للقطاعين التكنولوجي والسياحي، ومحققاً أهداف 1200 شركة محلية وإقليمية وعالمية مشاركة هذا العام، وفي مقدمتها التواصل المعمق مع العملاء والشركاء، وفهم تحديات التحول الرقمي وسبل تسريع التعافي من كورونا بالإضافة إلى عقد الصفقات التجارية، وإطلاع الزوار على أحدث توجهات صناعة تقنية المعلومات والاتصالات ضمن جلسات ضمت 350 خبيراً عالمياً.

ومن المتوقع أن يسجّل سوق التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 160 مليار دولار نهاية 2020 بزيادة 2.4% عن العام الماضي وفقاً لجارتنر.

ولفت مسؤولون في شركات تقنية شاركت في المعرض لـ«البيان الاقتصادي» إلى نمو الطلب بشكل ملحوظ على تقنيات التكنولوجيا الذكية والمستدامة خصوصاً في قطاعات الغذاء والزراعة والصحة والتعليم والطاقة المتجددة بالإضافة إلى أحدث منتجات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

المعرض الوحيد

وقال حمد المنصوري مدير مبيعات في مركز دبي التجاري العالمي إن جيتكس هذا العام تميز بكونه المعرض الرئيسي الوحيد في العالم الذي يقام بشكل فعلي، ليفسح لرواد التقنية في العالم المجال للالتقاء وعقد الصفقات ورسم خططهم المستقبلية لعالم ما بعد كورونا، مضيفاً: برهن نجاح جيتكس على أن دبي قادرة على إعادة الحياة إلى طبيعتها مهما كان التحدي وأن جيتكس مستمر منذ انطلاقه قبل أربعين عاماً على أن يكون مركز اللقاء الرئيسي والتواصل المعمق وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لضمان زيارة موثوقة وآمنة، وكان فريق العمل على أتم الاستعداد لدعم نجاح المعرض وبما يتماشى مع مكانة دبي كمدينة رائدة في الابتكار التقني على مستوى العالم.

وقال عمار المالك، المدير التنفيذي لـمدينة دبي للإنترنت، إن نجاح جيتكس على الرغم من الظروف الاستثنائية التي ينعقد فيها المعرض دليل واضح على أهمية هذا المعرض الرائد بالنسبة لمجتمع التكنولوجيا والأعمال في العالم.

وأشار إلى أن استفسارات زّوار المعرض تميزت بالجدية والاهتمام المركز بمواضيع تسريع التحول الرقمي والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن المدينة ماضية في تحقيق هدفها في رفع عدد العاملين بالمدينة في قطاعات تقنية المعلومات المختلفة إلى نحو 40 ألف شخص خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

التحول الرقمي

وأكّد المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة أهمية مشاركة منطقة عجمان الحرة في جيتكس انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة نواحي عملها، وبما يتماشى مع الخطة الرئيسية للتحول الرقمي لحكومة عجمان.

وأضاف:أسهمت مشاركاتنا في جيتكس في فتح الآفاق لشراكات جديدة في المجالات الرقمية والتقنية، وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق مع الشركاء من مختلف القطاعات بما يوسع نطاق المستفيدين من عروضنا وتسهيلاتنا«.

وقالت ردويكا دراجوتويش الرئيس التنفيذي لشركة جيريكس رئيسة الجناح الروماني الذي يشارك تحت مظلته 9 شركات، إن وزارة الاقتصاد في رومانيا تولي اهتماماً خاصاً لمشاركة شركات التقنية الرومانية التي تتنافس على حضور جيتكس، مضيفة "نهدف من خلال مشاركتنا إلى دعم توجهات الحكومة الرومانية في تسريع عملية التحول الرقمي والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا الإطار.

فرصة فريدة

قال الدكتور كريس كوبر الرئيس والمدير العام الإقليمي لمجموعة مراكز البيانات في «لينوفو» إن جيتكس يمثل فرصة فريدة للشركة للتعريف بعلامتها التجارية وأنشطتها التي تمتد إلى ما وراء أجهزة الحواسيب والهواتف المتحركة.

وأضاف: «تشارك جميع أعمال لينوفو في جيتكس الذي وفر لنا فرصة ثمينة لعرض أحدث ما توصلت إليه تقنياتنا في قطاع مراكز البيانات بجانب شركائنا. ولفت كوبر إلى أن حصة الشركة في قطاع الخوادم السحابية X86 في الإمارات هي الأكبر بنسبة 28% من إجمالي السوق.

وقال عمار طبا، المدير الإقليمي للعلاقات العامة في هواوي الشرق الأوسط إن مكانة جيتكس تترسخ عاماً بعد عام كمنصة إقليمية ودولية رائدة لعرض التقنيات والحلول والمنتجات الحديثة ومناقشة دورها الحيوي في دفع عجلة الأعمال ودعم مسيرة التطور الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات وبلدان المنطقة.

وأضاف: «تميزت مشاركتنا في الدورة الحالية بمحفظة واسعة من التقنيات والحلول التي عرضناها لأول مرة وأطلقناها من دبي للمنطقة ولاقت استحسان عملائنا وأثمرت عن عقد صفقات وشراكات جديدة سيكون لها دور هام خلال المرحلة القادمة».

وقال عماد حفار الرئيس الإقليمي للخبراء التقنيين في كاسبرسكي التي تشارك منذ 10 سنوات في جيتكس إن المعرض وفر للشركة المتخصصة في الأمن السيبراني إطلاع العملاء والشركاء عن قرب على آخر المستجدات في فضاء الأمن السيبراني وسبب تعزيز أنشطتهم بالإضافة إلى عرض منتجات الشركة.

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