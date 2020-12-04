1200 شركة تعرض أحدث ابتكارتها في «جيتكس للتقنية»

المصدر: دبي - البيان

تعرض 1200 شركة، من بينها أكثر من 300 شركة ناشئة من ما يزيد على 60 دولة حول العالم، أحدث ابتكاراتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات دورته الأربعين خلال الفترة بين 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، حيث تقدم نموذجاً فريداً لتنوع قطاع التكنولوجيا العالمية.

ويستضيف «جيتكس» أجنحة لبعض الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا من حول العالم بما فيها البحرين وبلجيكا والبرازيل وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا وهونغ كونغ واليابان ونيجيريا وبولندا ورومانيا وروسيا والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مؤتمرات تضم أكثر من 350 متحدثًا سيسافرون إلى دبي من 30 دولة مختلفة.

ويضع مركز دبي التجاري العالمي على قمة أولوياته صحة وسلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لأسبوع جيتكس للتقنية، حيث سيقام الحدث وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المعمول بها من قبل حكومة دبي والموصى بها من الجهات المختصة بما في ذلك هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي.

وقال الدكتور يونس الناصر، مساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية: «تقترب انطلاقة أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم مع اجتياح وباء (كوفيد 19). إننا نعتقد أن دور التكنولوجيا وتعريفها قد تطوّر بشكل كبير. وخلال فعاليات جيتكس هذا العام، سنحرص على مشاركة العالم بتجربة دبي الناجحة في الاستفادة من التكنولوجيا لمكافحة الوباء».

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