60 دولة تشارك في «أسبوع جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

تنعقد الدورة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية» التي تجمع بين روّاد التكنولوجيا العالمية، والمبتكرين الكبار والمستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 6 إلى 10 ديسمبر.

بعد عام كامل من فرص الأعمال الضائعة، يلتقي صُنّاع التكنولوجيا العالمية من جديد في «جيتكس»، فعالية التكنولوجيا الرئيسية الوحيدة التي تقام في عام 2020، لتتيح أمام العالم الفرصة الوحيدة للتفاعل الشخصي، عبر هذا الملتقى التكنولوجي الكبير في هذا العام.

وبمشاركة أكثر من 1200 شركة عارضة، من بينها أكثر من 300 شركة ناشئة من ما يزيد على 60 دولة حول العالم، يُقدم «أسبوع جيتكس للتقنية» هذا العام نموذجاً فريداً لتنوع قطاع التكنولوجيا العالمية.

ويستضيف جيتكس أجنحة لبعض الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا من حول العالم بما فيها البحرين، وبلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، وإسرائيل، وإيطاليا، وهونغ كونغ، واليابان، ونيجيريا، وبولندا، ورومانيا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مؤتمرات تضم أكثر من 350 متحدثًا سيسافرون إلى دبي من 30 دولة مختلفة.

وستستضيف دبي أبرز خبراء التكنولوجيا العالميين وتوفر لهم الفرصة لمشاركة رؤيتهم للمستقبل، بما في ذلك بابلوس هولمان الهاكر الشهير والمخترع ورجل الأعمال، وبراين سيلي، الهاكر الذي تمكن من اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والمخابرات الأمريكية، فضلاً عن مشاركة أسطورة الكوميديا العالمية، الممثل والكاتب الشهير جون كليز.

أولوية الصحة والسلامة

ويضع مركز دبي التجاري العالمي على قمة أولوياته صحة وسلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لأسبوع جيتكس للتقنية، حيث سيقام الحدث وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المعمول بها من قبل حكومة دبي والموصى بها من الجهات المختصة بما في ذلك هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور يونس الناصر، مساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية: «تقترب انطلاقة أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم مع اجتياح وباء (كوفيد 19). وبغض النظر عن القيود التي يفرضها علينا هذا الاختبار، أتاحت لنا التجارب المدعومة بالتكنولوجيا فرصة لمواصلة أعمالنا وحياتنا. لذا، فإننا نعتقد أن دور التكنولوجيا وتعريفها قد تطوّر بشكل كبير.

وخلال فعاليات جيتكس هذا العام، سنحرص على مشاركة العالم بتجربة دبي الناجحة في الاستفادة من التكنولوجيا لمكافحة الوباء، وإعادة تصميم تجارب المدينة حولها. وقد عملنا في «دبي الذكية» مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، لإنشاء مدينة ذكية رائدة على مستوى العالم، بعد انحسار أزمة (كوفيد19)، ترتكز على دعائم تحقيق السعادة لمواطنيها والمقيمين فيها».

وأضاف الناصر قائلاً: «وانسجاماً مع الرؤية المستقبلية، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، قطعت دبي خاصةً، والإمارات عموماً، شوطاً بعيداً على مسار اعتماد التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتكنولوجيا، ومدينة ذكية نموذجية للمستقبل».

روّاد التكنولوجيا

تُمثل فعاليات «جيتكس» مظلّة لعروض ابتكارات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة، وتتضمن إقامة «جيتكس لنجوم المستقبل»، أكبر فعالية لمشاريع التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، و«معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات»، و«قمة مستقبل البلوك تشين»، منصّة التكنولوجيا التحولية الرائدة، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من «ماركتنغ مينيا»، المنصة الجديدة للعاملين في مجال تسويق العلامات التجارية.

وفي هذا العام، يشارك عمالقة التكنولوجيا في «جيتكس»، للكشف عن أحدث الابتكارات التكنولوجية المرتبطة بشكل وثيق واستراتيجي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس (5G)، والتنقّل في المستقبل، والأمن، وتقنية «بلوك تشين»، وغيرها.

ومن المشاركين في هذا العام «مايكروسوفت» و«ديل تكنولوجيز» و«دو» و«اتصالات»، و«لينوفو» و«هانيويل» و«آي بي إم» و«رد هات» و«أفايا» و«هواوي». ويستضيف «جيتكس» أكثر من 200 من أكثر المستثمرين الدوليين تأثيراً، بمن فيهم «إيبان» من (بلجيكا)، و«مودوس كابيتال» من الولايات المتحدة الأمريكية، و«ستارت أب 500» من مصر، و«مينا تيك فاند» من المملكة المتحدة.

كما ستشارك للمرة الأولى 40 شركة عارضة من إسرائيل تمثل قطاعات التكنولوجيا والشركات الناشئة والأمن السيبراني والاتصالات والتنقل. يشهد الحدث مشاركة واسعة لمؤسسات حكومية محلية من مختلف إمارات الدولة، حيث تستعرض أحدث تقنياتها المبتكرة، ومن بين المشاركين ممثلون من مكتب «دبي الذكية» وهيئة كهرباء ومياه دبي، وممثلون من الجهات الحكومية في أبوظبي.

بالإضافة إلى شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، كما سيشارك ممثلون عن الجهات الحكومية في عجمان والفجيرة بالإضافة إلى وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

تشجيع رواد الأعمال

وقال ماسيمو كانيزو الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة جيليفي للشرق الأوسط: «في المستقبل القريب سيكافئ السوق المفكرين المبتكرين الذين يتمتعون بالجرأة لتحدي الوضع الراهن وإعادة ابتكار سبل العمل والحياة.

وسيتطلب ذلك مساهمة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رأس المال المغامر والحاضنات لتشجيع رواد الأعمال على الكشف عن مواهبهم.

ويتمثل هدف شركة جيلي في تكرار النجاحات التي حققناها مع الشركات الناشئة الأوروبية لكن في الشرق الأوسط عبر تمكين الشركات الناشئة المحلية من التوسع على المستوى الدولي بالاعتماد على الاستثمارات المباشرة وتسريع طرح المنتجات والخدمات في الأسواق. يسرنا أن نكون الشريك الرسمي للابتكار لمعرض «جيتكس نجوم المستقبل» الذي يعتبر من أبرز الفعاليات الدولية التي لا يجب تفويتها».

وقال ماسامي أندو المدير التنفيذي في منظمة التجارة الخارجية اليابانية، مكتب دبي: «يتمتع معرض «جيتكس نجوم المستقبل» بمكانة فريدة على المستوى الدولي، حيث يسهم بدور حيوي في الجمع بين الشركات العالمية الناشئة.

وبعد عام مُرهق واجهته الشركات الناشئة حول العالم، يُسعدنا أخيراً أن نتواجد في دبي لعرض الابتكارات التكنولوجية اليابانية، مدعومة بتجربة التفاعل الشخصي التي تعتبر ضرورة وركيزة أساسية لتنشيط الابتكار».

روّاد قطاع التكنولوجيا

تشهد أجندة «جيتكس» الفريدة لهذا العام مشاركة استثنائية لأسطورة الكوميديا العالمية، الممثل والكاتب الشهير جون كليز، والذي سيناقش استراتيجيات الإبداع في ريادة الأعمال.

ويستضيف «جيتكس» نخبة من أقوى المبتكرين والمبدعين العالميين، بمن فيهم بابلوس هولمان، الهاكر الشهير والمخترع ورائد الأعمال والتكنولوجيا المستقبلية الذي ساهم في جهود القضاء على الملاريا بالتعاون مع بيل غيتس، وساعد في بناء سفن الفضاء مع جيف بيزوس في «بلو أوريجن».

وبريان سيلي الذي قد يكون الهاكر الأخلاقي الوحيد الذي اخترق جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، والدكتور سيث دوبرين كبير مسؤولي البيانات في «آي بي إم كلاود آند كوجنيتيف سوفت وير»، ونائب الرئيس ورئيس قسم البيانات في «آي بي إم أناليتيك» الذي أسس فريق «داتا ساينس إليت» الشهير.

والذي نشر أكثر من 130 مشروعاً ناجحاً للذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء العالم، ومنصور حنيف، المدير التنفيذي للهندسة والتكنولوجيا الرقمية في «نيوم»، والذي يعمل حالياً على تقديم البنية التحتية للاتصالات في مشروع المدينة الأكثر تطوراً عبر التاريخ. كما سيشارك روّاد الأعمال البارزون بخبراتهم مع الشركات الناشئة الطموحة عبر ما يزيد على 280 ساعة من المحتوى الذي يغطي قطاعات متنوعة.

استقبال أعظم العقول

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «طوال العقود الأربعة الماضية، نجح «أسبوع جيتكس للتقنية» في ترسيخ سمعته الاستثنائية، باعتباره المنصة العالمية الأمثل لاستقبال أعظم العقول الرائدة في مجال التكنولوجيا، وقادة الأعمال الدوليين، والنجوم الصاعدة ضمن منظومة عمل التكنولوجيا العالمية.

ويُمثّل الدعم الذي حظينا به من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع العالمي شهادة تؤكد شراكة «جيتكس» مع مجتمع التكنولوجيا العالمي في إعادة تشكيل العالم من حولنا، حيث أصبح من الضروري تضافر جهود قطاع التكنولوجيا العالمية لابتكار طرق ذكية للعمل والعيش في عالم ما بعد (كوفيد19)».

«سدايا» في جيتكس

تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في النسخة الأربعين من معرض جيتكس 2020 الذي يقام بدبي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الحالي، وذلك للمرة الأولى كجهة عارضة في الحدث الدولي الذي يعد إحدى أبرز المناسبات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية.

ويحتضن الجناح الافتراضي للهيئة كافة الجهات التابعة لها وهي مركز المعلومات الوطني ومكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وخلال فترة المعرض ستقوم «سدايا» باستعراض أبرز منجزاتها من التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» إلى المنصات المتقدمة المصممة لخدمة احتياجات الجهات الحكومية، والمتطلبات الأمنية والاجتماعية في المملكة.

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