مجتمع الإمارات الأكثر تفاؤلاً عالمياً بتجاوز الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت الإمارات دول العالم في تفاؤل مجتمعها بشأن قدرته على التعامل في المديين المتوسط والطويل مع التداعيات الناجمة عن جائحة «كوفيد19».

وذلك بحسب استبيان أجرته شركة «سيغنا إنترناشيونال» الأمريكية لخدمات التأمين الصحي. وكان مجتمع الإمارات هو الوحيد بين مجتمعات الدول المشاركة في الاستبيان الذي تجاوزت نسبة المتفائلين فيه 50%.

حيث بلغت 53%. وتصدر أيضاً عالمياً في مشاعر التفاؤل بشأن توافر لقاح ضد الجائحة خلال العام الجاري.وخضع للدراسة عينة بلغت 20 ألف شخص مُوَزعين على عدة دول أسيوية وأوربية وأمريكية، إلى جانب الإمارات. واستمرت الدراسة منذ يناير، وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وأفادت بأن المشاركين من الإمارات هم الأدنى عالمياً في مشاعر القلق بشأن احتمالية تفشي جوائح أخرى في المستقبل، حيث بلغت نسبة من يشعرون بالقلق في أغسطس الماضي 29%، كما رصدت الدراسة عودة قوية في عدة مؤشرات للأسواق في الإمارات بعد إعادة فتح مظاهر النشاط الاقتصادي بها عقب إغلاق استمر لعدة أشهر.

وأوضحت أن مستويات التوتر بالأسواق في الإمارات انخفضت الآن إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة، مضيفة أن هدوء الأسواق يُعزَى إلى سرعة تجاوبها مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الجائحة.

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