أول رحلة لـ «فلاي دبي» تهبط في تل أبيب

المصدر: دبي - البيان

هبطت أول رحلة تجارية منتظمة تشغلها «فلاي دبي» من مطار دبي الدولي، في مطار تل أبيب بن غوريون الدولي، حيث استقبلت الرحلة برشاشات المياه التقليدية.

وكان على متن الرحلة وفد برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، وكان في استقبال الوفد لدى وصولهم المطار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووفد رفيع المستوى ضم الرئيس التنفيذي لمطار بن غوريون الدولي شموئيل زاكاي وممثلين عن قطاع الطيران. وقال غيث الغيث: تأتي الرحلة الافتتاحية انعكاساً لاتفاقية النقل الجوي.

إن تشغيل هذه الرحلات الجوية المباشرة سيدعم تطوير المشاريع التجارية عبر عدد من القطاعات مما يساعد على تعزيز النجاح والازدهار. نتطلع إلى الترحيب بأول مسافرين من إسرائيل عند قدومهم لاستكشاف الإمارات.

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