وسط ترحيب حار.. رحلة «فلاي دبي» الافتتاحية تهبط في تل أبيب

المصدر: دبي- البيان

هبطت أول رحلة تجارية منتظمة تشغلها فلاي دبي من مطار دبي الدولي (DXB)، أمس، عند الساعة 11:35، في مطار تل أبيب بن غوريون الدولي (TLV).

حيث استقبلت الرحلة برشاشات المياه التقليدية. وقاد طائرة الرحلة الافتتاحية، الكابتن باتريك جونزنباخ، ومساعده الإماراتي عبد الله الشامسي.

وكان على متن الرحلة وفد برئاسة غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي. وكان في استقبال الوفد لدى وصولهم المطار، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووفد رفيع المستوى، ضم الرئيس التنفيذي لمطار بن غوريون الدولي، شموئيل زاكاي، وممثلين عن قطاع الطيران.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «تأتي الرحلة الافتتاحية اليوم، انعكاساً لاتفاقية النقل الجوي. تشغيل هذه الرحلات الجوية المباشرة، سيدعم تطوير المشاريع التجارية عبر عدد من القطاعات، ما يساعد على تعزيز النجاح والازدهار. نتطلع إلى الترحيب بأول مسافرين من إسرائيل، عند قدومهم لاستكشاف الإمارات».

وقال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية «منذ أن أعلنا إطلاق خدماتنا إلى تل أبيب، شهدنا طلباً قوياً على الرحلات من كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. تلقينا أولى حجوزاتنا من كل من السياح والمسافرين من رجال الأعمال، بعد وقت قصير من الإعلان عن جدول الرحلات المنتظمة، الجدول الزمني. هناك فرصة لتعزيز رحلاتنا اليومية، وهي رحلتان يومياً بشكل أكبر».

توفر شراكة فلاي دبي الموسعة بالرمز مع طيران الإمارات، للمسافرين، رحلات ربط أكثر سلاسة، من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعد اليوم مركزاً عالمياً للطيران، يوفر رحلات إلى أكثر من 155 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكات فلاي دبي، بما في ذلك أستراليا والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تقدم فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة. سيكون للمسافرين خيار تجربة درجة رجال الأعمال، والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة، والمقعد الفسيح المريح، والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة، ومجموعة من خيارات تناول الطعام.

تتوفر وجبات كوشر للطلب المسبق. سيستفيد المسافرون أيضاً من أولوية خدمة إتمام إجراءات السفر في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي.

سيستمتع الركاب المسافرون على الدرجة السياحية، بمقعد من تصميم شركة ريكارو، يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الأجواء خلال الرحلة، التي تستغرق أقل من أربع ساعات. تواصل فلاي دبي نشر خدمة الواي فاي عبر أسطولها، ما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم، ويمكنهم تصفح الويب، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والحصول على آخر الأخبار.

يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات الأسعار (فليكس /‏‏‏ القيمة)، أو (لايت)، حسب احتياجات السفر الخاصة بهم.

وتعد دبي واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم، وهي معروفة بفنادقها ، ومراكز التسوق، وناطحة السحاب، برج خليفة، وهو أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، فضلاً عن شواطئها النظيفة، ومناظرها الصحراوية البديعة. كما أنها أيضاً مركز دولي للفاعليات، وهناك فرصة للاستمتاع بالمرافق الترفيهية الحية.

نتنياهو: هذه لحظة تاريخية إنه تحقيق حلم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حضر إلى مطار بن غوريون عند وصول الطائرة، بعد رحلة استغرقت حوالي أربع ساعات «هذه لحظة تاريخية».

واستهل نتنياهو كلامه في استقبال الوفد الإماراتي، الذي جاء بالطائرة بعبارة «السلام عليكم» باللغة العربية.

وأكد «إنه تحقيق حلم، نأتي بالمستقبل إلى الحاضر»، مشدداً على أن الإسرائيليين والإماراتيين سيتمكنون قريباً من السفر بين الدولتين «من دون تأشيرة».

وقال نتنياهو خلال مراسم استقبال الرحلة: «هذه هي الرحلة الجوية التجارية الأولى، التي يتم تسييرها من دبي إلى إسرائيل، وهي رحلة تاريخية، كونها تدشن الآن للعشرات من الرحلات الجوية التي ستنطلق إلى دبي والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ناهيك عن الشرق الأقصى، أسبوعياً».

وأضاف: «ومع الإعفاء من الحاجة لحيازة تأشيرة دخول... فإن هذا يعني أننا سنشهد انفتاحاً هائلاً على الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية، ما يعني شرق أوسط يتسم بملامح جديدة ومختلفة حقاً».

ورداً على سؤال، قال نتنياهو: «إننا نسير بالفعل رحلات جوية تمر عبر الأجواء السعودية، كما تعلمون، لأن كل هذه الرحلات تمر فوق السعودية، بما فيها الرحلات الخاصة بالشركات الإسرائيلية، وهو ما أعتبره تغييراً مرحباً به. وأتوقع أن تواصل دائرة التطبيع توسعها، وأقول ذلك بمنتهى الثقة».

واستطرد: «لا يوجد أي شيء مضمون مئة في المئة. لكن أتوقع انضمام مزيد من الدول إلى هذه الدائرة، بشكل أو بآخر، وعلى مستويات متباينة، خلال الأشهر القليلة المقبلة. فهذه العملية يستحيل وقفها، ولا يمكننا الرجوع عنها».

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