«ريبورتاج» تروج مشاريعها في دبي بإعفاء 10 سنوات من رسوم الخدمات

المصدر: أبوظبي – البيان

تنظم ريبورتاج للعقارات، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري، يوماً خاصاً للمبيعات، في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء بدبي، يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر الحالي، مع توفير عرض خاص يشمل الإعفاء من رسوم الخدمات لـ 10 سنوات، على مشاريع الشركة.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 10 مشاريع توفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وأكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي لريبورتاج العقارية إن السوق العقاري بالإمارات يشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر في زيادة المبيعات بالسوق العقارية، لافتاً إلى تحقيق «ريبورتاج» مبيعات قوية خلال العام الحالي، رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما يؤكد قوة أداء الشركة، واستقرار القطاع العقاري بالإمارات.

وفي دبي تباشر ريبورتاج العقارية تطوير مشروع «أليكسيس تاور»، بمنطقة داون تاون جبل علي، والذي يوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، بالإضافة إلى مشروع برج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يوفر نحو 488 وحدة سكنية، فضلاً عن المرحلة الأولى من «ركان لوفتس»، وتضم 349 فيلا سكنية، فيما تضم المرحلة الثانية من «ركان لوفتس 2» نحو 305 فلل.

كما تقوم الشركة بتطوير عدد من المشاريع المتميزة في مناطق شاطئ الراحة ومدينة مصدر وجزيرة المارية بأبوظبي.

وأكد سليمان وجود مؤشرات جيدة على تحسن الطلب بالسوق العقاري، مشيراً إلى حرص «ريبورتاج» على توفير وحدات بمواصفات وجودة عالية بكافة مشاريعها، وبأسعار تنافسية، مع الاهتمام بتقديم المزيد من العروض المبتكرة لعملائها.

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