بنوك الدولة ترحب بقرار «المركزي» تمديد خطة الدعم

المصدر: أبوظبي - وام

اجتمع معالي عبدالحميد سعيد، محافظ المصرف المركزي، أمس، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة بالدولة لمناقشة والوقوف على آخر مستجدات الحالة الاقتصادية العامة والقطاع المصرفي بالدولة، ووجه الرؤساء التنفيذيون للبنوك، الشكر للمصرف المركزي على قراره بتمديد برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

والذي ساعد البنوك خلال الأزمة في الإدارة الفعالة للسيولة ومقابلة متطلبات العملاء.افتتح معالي المحافظ الاجتماع بتقديم الشكر والتقدير لجميع الرؤساء التنفيذيين والموظفين على الجهود المبذولة خلال جائحة «كوفيد 19» لضمان حسن سير كافة القنوات المصرفية واستمرارية تقديم الخدمات للعملاء على أكمل وجه خلال الأزمة.

وأشار معالي عبدالحميد سعيد، إلى أن الأمور باتت أفضل الآن عن ذي قبل، وأن القطاع المصرفي بتعاون كبير بين كافة مؤسساته وإجراءات استثنائية قد اجتاز ما يمكن وصفه بأزمة غير اعتيادية.

كما أشادوا بالإجراءات المتخذة من قبل المصرف المركزي لتبسيط العديد من المعايير التنظيمية لمساعدة البنوك وتحفيز الاقتصاد. وحتى الآن، قد استفاد من تأجيل القروض ضمن برنامج خطة الدعم أكثر من 310,000 عميل من الأفراد، وحوالي 10,000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وأكثر من 1,500 شركة من القطاع الخاص.

ومن جهة أخرى أطلق المصرف المركزي مكتب التكنولوجيا المالية وذلك خلال فعاليات مهرجان فينتك أبوظبي 2020، الحدث الأكبر في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي شارك في استضافته المصرف المركزي إلى جانب سوق أبوظبي العالمي، ويهدف إلى تطوير نظام بيئي ناضج للتكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.

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