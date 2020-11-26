شراكة دبي والقطاع الخاص دعامة أساسية للتنمية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، أن قوة الشراكة بين دبي والقطاع الخاص تعد من أبرز المقومات التي تعزز الطموحات نحو مزيد من النجاحات المشتركة على المديين القريب والبعيد.

حيث مثّلت تلك الشراكة إحدى الدعائم الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة في دبي، مع حرص حكومتها على تهيئة كافة الظروف الملائمة التي تمنح مؤسسات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، حرية الإبداع وتعينه على التطلع دائماً إلى مستويات أعلى من النجاح، حتى في أصعب الظروف.

وقال سموه خلال افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، أمس في دبي: «يعكس استثمار بي دبليو سي في الشرق الأوسط مرونتها والتزامها تجاه دبي والمنطقة، ويظهر الثقة بتعافي الأعمال في دولة الإمارات من تأثيرات الجائحة. السعادة والرفاهية في قلب رؤية دبي لمجتمع منتج يجذب المواهب المحلية والعالمية، ومكاتب الشركة الجديدة مثال لبيئة العمل الحديثة التي تقدم تجارب متميزة للأفراد والعملاء».

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الشركة بافتتاح مقرها الإقليمي الجديد، مشيداً بإسهامات الشركة العالمية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، ودولة الإمارات بوجه عام، وكذلك ما تقوم به الشركة من جهود في سبيل تعزيز صفوفها بالكوادر الوطنية.

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