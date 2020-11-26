أحمد بن سعيد يفتتح مقر«برايس ووتر هاوس كوبرز» الإقليمي

المصدر: دبي - البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، المبنى الجديد لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي) الشرق الأوسط، إحدى شركات الخدمات المهنية العالمية المتخصصة في الاستشارات والدراسات التسويقية.

وذلك في إعمار سكوير، بمنطقة وسط مدينة دبي، حيث كان في استقبال سموه كبار مسؤولي الشركة بدبي وفي مقدمتهم هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط.

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الشركة بافتتاح مقرها الإقليمي الجديد، مشيداً بإسهامات الشركة العالمية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، والدولة بوجه عام.

وكذلك ما تقوم به الشركة من جهود لتعزيز صفوفها بالكوادر الوطنية وقال سموه:

«يعكس استثمار بي دبليو سي في الشرق الأوسط مرونتها والتزامها تجاه دبي والمنطقة، ويظهر الثقة بتعافي الأعمال في الإمارات من تأثيرات الجائحة. السعادة والرفاهية في قلب رؤية دبي لمجتمع منتج يجذب المواهب المحلية والعالمية، ومكاتب الشركة الجديدة مثال لبيئة العمل الحديثة التي تقدم تجارب متميزة للأفراد والعملاء».

مقومات

وأكد أن قوة الشراكة بين دبي والقطاع الخاص تعد من أبرز المقومات التي تعزز الطموحات نحو مزيد من النجاحات المشتركة على المديين القريب والبعيد.

حيث مثّلت تلك الشراكة إحدى الدعائم الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة في دبي، مع حرص حكومتها على تهيئة كافة الظروف الملائمة التي تمنح مؤسسات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، حرية الإبداع وتعينه على التطلع دائماً إلى مستويات أعلى من النجاح، حتى في أصعب الظروف، متمنياً سموه للشركة مزيداً من التقدم والازدهار ولجميع العاملين فيها كل التوفيق والسداد.

مرونة وابتكار

وقال هاني أشقر: لطالما كانت الإمارات منارة للتسامح والمرونة والابتكار. ودليلاً على استمرار استثمارنا في المنطقة، قمنا بإعادة تصور مكان عملنا في عدد من المواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبما أننا شركة تعنى بالخدمات كان من الطبيعي أن تتمحور مكاتبنا الجديدة في دبي حول عملائنا وموظفينا.

وأضاف: يقدم مركز التجارب الجديد أفضل الخدمات لعملاء بي دبليو سي بالمنطقة. وهو نموذج مبتكر يجمع أفضل مزايا الإبداع وخدمات الاستشارات ويظهر كيفية تطوّر الأفكار من الاستراتيجية وحتى التنفيذ على أرض الواقع ليكون وجهة للابتكار والإبداع ويوفر حلولاً لأبرز المشاكل التي تواجه المنطقة.

والمكاتب الجديدة يضمها مبنى مكوّن من 6 طوابق بمساحة إجمالية 176216 قدماً مربعة، وتقدم المكاتب للعملاء والموظفين مرافق معتمدة من مؤسسة WELL العالمية لاعتماد معايير الصحة والسلامة.

كان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد والوفد المرافق الفريق الإداري في بي دبليو سي، ومنهم وارويك هانت الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للعمليات في بي دبليو سي المملكة المتحدة.

وحامد كاظم مستشار أول، ووضاح صلاح الشريك الإداري والمسؤول الاستشاري عن العملاء والأسواق والمنصات بالشرق الأوسط، وداميان غالي الشريك الإداري بالشرق الأوسط، ومنى أبو هنا رئيس شؤون الموظفين، وستيفن أندرسون الشريك المسؤول عن الاستراتيجيات والأسواق، وعلي حسيني الشريك المسؤول عن الرقمنة.

تحفيز الإبداع

قالت منى أبو هنا، رئيس شؤون الموظفين والشريك الاستشاري في بي دبليو سي الشرق الأوسط: « ابتكرنا بيئة عمل منفتحة تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار ولا تتقيد المساحة بساعات العمل وتخصيص المقاعد بل تتماشى مع المقاربة المرنة التي نتبعها وترتكز على توفير أفضل تجربة للموظفين.

وجهّز الطابق الأول بكافتيريا ومقهى ومركز للرفاهية ومركز للتمريض، بما يعكس إدراكنا أن الحياة تستمر حتى في يوم العمل. ويؤكد رغبتنا بتمكين موظفينا لإيجاد التوازن المناسب لهم».

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