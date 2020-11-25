32158 رخصة اقتصادية جديدة بدبي في 10 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020 وصل إلى 32158 رخصة بنمو 6%، مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي. توزعت الرخص الجديدة خلال تلك الفترة على عدة أنشطة، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية 42%، ثم السياحية والصناعية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسية في دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 16199 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 15908 رخص، ومنطقة حتا بواقع 51 رخصة تجارية جديدة. وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب أعلى عشر مناطق فرعية، كان كالآتي: برج خليفة والقرهود والفهيدي وعود المطينة الثالثة وبور سعيد والمركز التجاري الأول وعود ميثاء والخبيصي والنهدة الأولى وأم رمول.

وأشار التقرير إلى أن الذين يملكون الرخص الجديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري يصل عددهم إلى 102,072، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 89%؛ ثم سيدات الأعمال بنسبة 9%، وباقي النسب للشركات والمجموعات.

وتؤكد الأرقام استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، كما توطد التعاون مع القطاع الخاص كونه شريكاً فاعلاً للقطاع الحكومي.

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