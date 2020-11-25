اقتصادية دبي تصدر 32.15 ألف رخصة جديدة في الأشهر الـ10 الأولى 2020

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020 وصل إلى 32.158 رخصة بنسبة زيادة تصل إلى 6% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

وتوزعت الرخص الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري على أنشطة عدة، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية 42%، ثم السياحية والصناعية. وتعكس الأرقام - المسجلة على خارطة دبي للأعمال (www.dubaibusinessmap.ae) المنصة الرقمية التابعة للقطاع - حجم الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وبالنسبة لتوزيع الرخص حسب المناطق الرئيسية في دبي، كانت حصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 16.199 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 15.908 رخص، ومنطقة حتا بواقع 51 رخصة تجارية جديدة. وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب أعلى عشر مناطق فرعية، كان كالآتي: برج خليفة؛ القرهود؛ الفهيدي؛ عود المطينة الثالثة؛ بور سعيد؛ المركز التجاري الأول؛ عود ميثاء؛ الخبيصي؛ النهدة الأولى؛ وأم رمول.

وأشار التقرير إلى أن الذين يملكون الرخص الجديدة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري يصل عددهم إلى 102.072، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 89%؛ ثم سيدات الأعمال نسبة 9%، وباقي النسب للشركات والمجموعات.

وبالنسبة للشكل القانوني للرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، شكّلت المؤسسات الفردية نحو 38% من الإجمالي، في حين استحوذت المؤسسات ذات مسؤولية محدودة على 32%، وتبعتها أعمال مدنية بنسبة 26%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد؛ فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى؛ فرع شركة/‏‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة؛ فرع شركة أجنبية؛ فرع شركة خليجية؛ مساهمة خاصة؛ تضامنية؛ جمعية تعاونية؛ مساهمة عامة؛ مؤسسة؛ توصية بسيطة؛ مكتب ارتباط حكومي؛ ومنظمة دولية.

أبرز الأنشطة

كان أبرز الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020 كالتالي: خدمات إدارة المشاريع؛ أعمال الأصباغ والدهانات؛ أعمال تبليط الأرضيات والحوائط؛ أعمال النجارة وتركيب الأرضيات؛ خدمات تنظيف المباني والمساكن؛ أعمال البلاستر؛ أعمال التمديدات والتركيبات الصحية؛ تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها؛ تركيب ورق الجدران؛ وتركيب الأسقف المعلّقة والقواطع الخفيفة.

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