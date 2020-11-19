الإمارات تطلق الدليل العالمي للاقتصاد الدائري

المصدر: (أبوظبي ـ وام )

أطلق مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الدليل العالمي للاقتصاد الدائري ضمن مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، والذي جرى العمل عليه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد الدليل منصة متعددة الوسائط للمساعدة في تطوير الابتكار الدائري عبر مجموعة من الوسائل المتقدمة التي تسهم في تقييم التحديات، واختيار الأساليب المناسبة للتعامل معها، والقيام بخطوات ملموسة لتطوير الأنظمة الحالية.

وناقش المجلس خلال اجتماع أمس الأطر والمحاور العامة المقترحة للسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، والتي تُشكّل نهجاً متكاملاً لقيادة جهود الدولة في سبيل تطبيق الآليات والحلول المبتكرة لتعزيز عملية الانتقال إلى هذا النمط الاقتصادي الواعد.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تقوم حالياً بوضع الأطر النهائية للسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، وذلك بالتعاون مع مكتب معالي وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ووزارة الاقتصاد وبدعم من وزارة شؤون مجلس الوزراء.

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