مطارات دبي تستشرف «الخمسين»

المصدر: دبي - البيان

تتطلع مطارات دبي بقوة، إلى الخمسين عاماً المقبلة، معتمدة على بنيتها التحتية المتطورة والمستدامة، لمواكبة المشروع الوطني «تصميم الخمسين عاماً المقبلة»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ضمن المبادرات الداعمة لعام الاستعداد للخمسين.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، هو مشروع رؤيوي بامتياز، ستكون له نتائج مبهرة على مستوى الإمارات، وانعكاسات غير مسبوقة على الدور المستقبلي الذي ستلعبه على الساحة الدولية.

وقال: «نفخر بما تم تحقيقه خلال الـ 50 عاماً الماضية من عمر دولتنا بفضل الرؤية الثاقبة للآباء المؤسسين، والجهود المخلصة لحكومتنا الرشيدة، للمضي قدماً بهذه الرؤية نحو المستقبل المنشود، ما أهلنا لاحتلال المراتب الأولى في العديد من المؤشرات التنافسية العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والبنى التحتية وغيرها من المؤشرات».

وأضاف: «يعتبر قطاع الطيران، ركيزة أساسية من ركائز اقتصادنا الوطني، لذلك يحظى باهتمام خاص من قبلنا لمواصلة حشد الطاقات المتنوعة والمزايا التنافسية الكبرى التي نتمتع بها، لتغيير مفاهيم السفر كلياً خلال الخمسين عاماً المقبلة».

من جهتها، توقعت مجلة «بزنس إيربورت إنترناشونال» أن يعود القطاع في الإمارات إلى انتعاشه المعهود الذي اشتهر به قبل تفشي جائحة «كوفيد ـــــ 19» في كافة أنحاء العالم.

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مطارات دبي تتطلع بقوة إلى الخمسين عاماً المقبلة

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