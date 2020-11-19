أمريكا تنجز جناحها في «إكسبو»

المصدر: دبي - بشار باغ

أنجزت الولايات المتحدة الأمريكية أعمال بناء جناحها في «إكسبو 2020 دبي»، حيث تم إنجاز المبنى وواجهته الخارجية، على أن يتم استكمال أعمال الديكور الداخلية خلال الفترة المقبلة.

وسيتم تركيب المعرض الرئيسي في الجناح في أوائل 2021، وسيتم الانتهاء من التشطيب النهائي خلال فصل الصيف، وسيكون الجناح جاهزاً للترحيب بالزوار في 1 أكتوبر 2021، يوم افتتاح إكسبو.

وقال جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة في الدولة والمفوض العام للجناح الأمريكي، في فعالية عقدت أمس بموقع الجناح بحضور مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ت.أولريش بريشبول: تأتي الإمارات ضمن أفضل شركاء الولايات المتحدة، وتتميز هذه الشراكة بالتنوع والشمولية، حيث تغطي مختلف المجالات، بدءاً من الأمن والدفاع، وصولاً إلى الثقافة والأعمال والاستثمار والتجارة.

حققت الإمارات منذ تأسيسها الكثير من الإنجازات التنموية، وأتوجه لها بالتهنئة على تنظيم إكسبو الذي يشكل فرصة حيوية للعالم، وتتطلع الولايات المتحدة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الفرص.

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