الولايات المتحدة تنجز بناء جناحها في إكسبو دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

أنجزت الولايات المتحدة الأمريكية أعمال بناء جناحها في إكسبو 2020 دبي، حيث تم الانتهاء من المبنى وواجهته الخارجية، على أن يتم استكمال أعمال الديكور الداخلية خلال الفترة المقبلة.

وسيتم تركيب العرض الرئيسي في الجناح في أوائل عام 2021، على أن يتم الانتهاء من التشطيب النهائي خلال فصل الصيف. وسيكون الجناح جاهزًا للترحيب بالزوار في 1 أكتوبر 2021، يوم افتتاح إكسبو.

وفي فعالية عقدت أمس بموقع الجناح بحضور مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ت.أولريش بريشبول، قال جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة في الدولة والمفوض العام للجناح الأمريكي: الإمارات ضمن أفضل شركاء الولايات المتحدة، وتتميز هذه الشراكة بالتنوع والشمولية، حيث تغطي مختلف المجالات، بدءاً من الأمن والدفاع، وصولاً إلى الثقافة والأعمال والاستثمار والتجارة.

وأكد أن الإمارات حققت منذ تأسيسها الكثير من الإنجازات التنموية، وتوجه لها بالتهنئة على تنظيم إكسبو 2020 دبي الذي يشكل فرصة حيوية للعالم أجمع، وتتطلع الولايات المتحدة، على غرار العديد من الدول الأخرى، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الفرص.

وأضاف راكولتا: يعتبر إكسبو دبي حدثاً هاماً يجمع العالم، ويعكس مكانة الإمارات المرموقة دولياً ورؤيتها المستقبلية الطموحة، وسيشكل حافزاً للتغيير والازدهار والسلام. وستقوم الولايات المتحدة من خلال جناحها باستعراض قيمها الأساسية وفي مقدمتها الحرية، والتي تساهم جميعها في تحفيز الإبداع والابتكار وخلق الفرص.

صاروخ

وأشار إلى أن مساحة الجناح تصل إلى 36 ألف قدم مربعة، وسيتيح للزوار فرصة للاطلاع سريعاً على تاريخ الولايات المتحدة منذ تأسيسها وما تتميز به من ابتكارات واختراعات.

كما يضم الجناح العنصر الأعلى ارتفاعاً في موقع الحدث لأي جناح دولة، حيث يعرض مجسماً يشكل نسخة طبق الأصل عن صاروخ سبيس إكس فالكون 9. ويبلغ ارتفاع الصاروخ 14 طابقًا، وهو أول صاروخ مداري من الدرجة الأولى قادر على إعادة الطيران. وفالكون 9 هو الصاروخ الأكثر تحليقًا في الولايات المتحدة، حيث يتفوق على الصواريخ القابلة للاستهلاك التي تم إطلاقها منذ عقود.

وهناك معروضات أخرى من ضمنها قطع حجرية من القمر، وإحدى المركبات الآلية التي هبطت على سطح القمر وغيرها الكثير. كما ستشارك الولايات المتحدة في مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي سينظمها إكسبو خلال فترة فعالياته. ولفت راكولتا إلى أن الجناح أطلق برنامج السفراء الشباب الذي سيضم من 70 - 100 من الشباب من مختلف الولايات بين أعمار 18 - 27 عاماً.

حيث سيمثل هؤلاء الشباب مستقبل أمريكا المشرق. ويضم برنامج المحتوى الخاص بالجناح فعاليات موسيقية وفنية متنوعة، إضافة إلى أنشطة بمختلف المجالات العلمية والتقنية. وسيستعرض الجناح أهمية قطاع التعليم وكيف يتطور بفعل التقنيات الحديثة، إضافة إلى فرص الأعمال والتجارة والاستثمار والعلوم وتقنية المعلومات.

بعثة

وأوضح أن الولايات المتحدة ستختتم مشاركتها في إكسبو من خلال تنظيم بعثة تجارية موسعة للأعمال في مارس 2022 وهو الشهر الأخير من إكسبو، وستضم البعثة 100 شركة أمريكية إلى الحدث لتعريفها بكل ما تتميز بها الإمارات وما تقدمه من فرص التجارية واستثمارية.

وبالتعاون مع مجموعة Thinkwell Group الشركة العالمية للتصميم والإنتاج، سيقدم الجناح تجربة فريدة للزوار، احتفالاً بالقيم والثقافة الأمريكية تحت شعار «الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل».

وسيقوم برنامج المحتوى الخاص بالجناح بتسليط الضوء على كيفية تحرك أمريكا في قطاع الفضاء وجعله متاحاً للجميع. ويعمل الجناح بنشاط على توظيف فناني الأداء والمتحدثين الثقافيين، بالإضافة إلى الأمريكيين الشباب للعمل كسفراء للشباب ومرشدين للجناح.

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