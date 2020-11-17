بورصة دبي تقود مكاسب واسعة بفضل آمال اللقاح

المصدر: رويترز

ربحت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مقتفية أثر المكاسب الأوسع نطاقا في آسيا في ظل استمرار قوة الدفع بفعل أنباء إيجابية جديدة بشان تطور لقاح لكوفيد-19، ما يعزز التفاؤل حيال تعاف اقتصادي أسرع مما هو متوقع.

ولقيت معنويات المستثمرين دعما للمرة الثانية في أسبوعين بعدما أصبحت مودرنا ثاني شركة عقاقير أمريكية بعد فايزر تعلن بيانات واعدة خاصة بتجارب لتطوير لقاح لمكافحة الجائحة.

كما عزز الأسواق في منطقة الخليج ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا لخفض الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 بالمئة وكسب سهم مجموعة صافولا نحو اثنين بالمئة. وزاد سهم مصرف الراجحي نحو 0.6 بالمئة.

وصعد مؤشر بورصة دبي 0.8 بالمئة ويتجه لتسجيل مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

وزاد سهم إعمار العقارية 1.3 بالمئة وصعد سهم بنك دبي الإسلامي نحو واحد بالمئة.

ودعمت أسهم القطاع المالي مؤشر أبوظبي ليرتفع 0.7 بالمئة وزاد سهم بنك أبوظبي الأول 1.5 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري 1.4 بالمئة.



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