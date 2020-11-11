يونايتد أيرلاينز تقرر العودة للعمل في مطار جون كيندي بعد غياب 5 سنوات

المصدر: د ب أ

تعود شركة الطيران الأمريكية يونايند أيرلاينز إلى العمل في مطار جون كيندي بنيويورك بدءا من أول شباط/فبراير 2021 وذلك بعد غياب استمر خمس سنوات.

وقالت الشركة مساء أمس الثلاثاء إنها ستقوم بتسيير رحلات مباشرة من مطار جون كيندي إلى كل من لوس أنجليس وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة في بيان أن "عودة شركة الطيران إلى مطار جيه.إف.كيه (جون كيندي) بعد خمس سنوات يعكس ليس فقط التزامها القوي تجاه منطقة نيويورك وإنما استمرار تعاملها القوي والاستراتيجي مع تداعيات كوفيد- 19 من خلال زيادة خدماتها من وإلى الأماكن التي يريد العملاء الطيران إليها".

وتعتزم الشركة تسيير 4 رحلات جوية يومية من الصالة رقم 7 في مطار جون كيندي حيث تتجه رحلتان منها إلى سان فرانسيسكو والأخريان إلى لوس أنجليس.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز