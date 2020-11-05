دبي تستأثر بنصيب الأسد من جوائز السفر العالمية

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

استأثرت دبي بنصيب الأسد من جوائز السفر العالمية لعام 2020، حيث تصدرت العديد من الجهات في دبي منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها أفضل الجهات والمؤسسات والفنادق الرائدة.

وحصد مطار دبي الدولي، لقب المطار الرائد في المنطقة، بينما حصدت طيران الإمارات، لقب علامة شركات الطيران التجارية الأولى، وفازت مقصورة رجال الأعمال في طيران الإمارات في المبنى 3 بمطار دبي، بجائزة مقصورة شركات الطيران الأولى، وحاز موقع الإمارات، جائزة أفضل موقع لشركة طيران.

وفاز برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات سكاي واردز، بجائزة أفضل برنامج مكافآت، ونالت «دناتا»، جائزة أفضل وكالة مبيعات عامة، وحصدت سياحة دبي، ممثلة بدائرة السياحة والتسويق التجاري، جائزة مجلس السياحة الرائد، وغيرها من الجوائز.

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دبي تحوز نصيب الأسد في جوائز السفر العالمية

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