دبي تحوز نصيب الأسد في جوائز السفر العالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

استحوذت دبي على نصيب الأسد من جوائز السفر العالمية لعام 2020، حيث تصدرت العديد من الجهات منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها أفضل الجهات والمؤسسات والفنادق الرائدة.

وحقق مطار دبي الدولي، لقب المطار الرائد في المنطقة، بينما نالت طيران الإمارات، لقب علامة شركات الطيران التجارية الأولى، وفازت مقصورة رجال الأعمال في طيران الإمارات في المبنى 3 بمطار دبي، بجائزة مقصورة شركات الطيران الأولى، وحاز موقع الإمارات، جائزة أفضل موقع لشركة طيران.

وفاز برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات سكاي واردز، بجائزة أفضل برنامج مكافآت، ونالت «دناتا»، جائزة أفضل وكالة مبيعات عامة، وحصدت سياحة دبي، ممثلة بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، جائزة مجلس السياحة الرائد، وفاز مركز دبي التجاري العالمي، بجائزة مركز المعارض والمؤتمرات الرائد.

واستحقت «إعمار للضيافة»، جائزة شركة تطوير الضيافة الرائدة، ونالت مجموعة جميرا، جائزة العلامة الفندقية التجارية الفاخرة، كما تم التصويت لمنتجع جميرا النسيم العصري على شاطئ البحر، باعتباره الفندق الرائد، في حين حقق فندق أتلانتس النخلة دبي، لقب المنتجع الرائد، واستحق فندق أرماني دبي، جائزة أفضل فندق لايف ستايل.

وحصل فندق بارك حياة دبي، على لقب «المنتجع المؤسسي الرائد»، ونال فندق «العنوان سكاي فيو»، لقب «الفندق الجديد الرائد»، وتوج «فندق ماندارين أورينتال جميرا»، بلقب «المنتجع الفاخر الرائد».

وكانت جائزة فندق الأجنحة الأول، من نصيب فندق برج العرب. وحازت مدينة الحبتور، على جائزة تجربة الطعام والترفيه الفندقية الرائدة. وفازت «بالون أدفنشرز الإمارات»، بلقب «مشغل مغامرة ركوب المنطاد الأول».

صدارة إقليمية:

١ . مطار دبي الدولي

٢ . طيران الإمارات

٣ . «سكاي واردز»

٤ . دناتا

٥ . دائرة السياحة

٦ . المركز التجاري

٧ . إعمار للضيافة

٨ . مجموعة جميرا

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