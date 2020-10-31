«الأحواض الجافة - دبي » تتوسع في «المتوسط»

المصدر: (دبي- البيان)

انضمت «الأحواض الجافة العالمية - دبي» إلى ائتلاف يضم مجموعة تطوير وتشغيل موانئ اليخوت أدرياتك ماريناز (المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية) - و«دامن»، المجموعة الهولندية لبناء السفن، لتحل مكان «دامن» بعملية إعادة تطوير حوض بيجيلا لإصلاح وصيانة السفن في خليج بوكا، في مونتينيغرو.

وقال معالي محمد الشيباني رئيس مجلس إدارة «أدرياتيك ماريناز»: «ستقدم الأحواض الجافة مواردها وخبراتها لهذا المشروع، وسنعمل على تحويل بيجيلا إلى واحدة من منشآت إصلاح وتجديد اليخوت الرائدة».

وبعد إنجاز عمليات إصلاح البنية التحتية، سيعمل الائتلاف على تحويل المنشأة إلى مركز عالمي لتصليح وتجديد اليخوت الفائقة خلال 36 شهراً، ومن المخطط أن تبدأ الأعمال الخدماتية بالتزامن مع مرحلة إعادة التطوير.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



«الأحواض الجافة» تتوسع في شرق البحر المتوسط

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز