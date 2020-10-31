«الأحواض الجافة» تتوسع في شرق البحر المتوسط

المصدر: دبي – البيان

اتفق ائتلاف يضم مجموعة تطوير وتشغيل موانئ اليخوت الفائقة أدرياتك ماريناز (المملوكة كلياً لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية) - ودامن، المجموعة الهولندية لبناء السفن، على انضمام الأحواض الجافة العالمية - دبي إلى الائتلاف لتحل مكان دامن في عملية إعادة تطوير حوض بيجيلا لإصلاح وصيانة السفن في خليج بوكا، بجمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسوَد).

وتعتبر الأحواض الجافة العالمية – دبي (إحدى شركات موانئ دبي العالمية)، شركة متخصصة في خدمات صيانة، وإصلاح وتجديد السفن، بالإضافة إلى الخدمات البحرية لقطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة.

وسيستفيد المشروع من الخبرات والموارد الواسعة التي تتمتع بها الشركة بما يضمن تحقيق أهدافه بتحفيز المزيد من المشاريع في مونتينيغرو بالإضافة إلى تطوير نادي اليخوت الفائقة في خليج بوكا.

تاريخ بحري

وقال معالي محمد بن إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة أدرياتيك ماريناز: «لن يؤدي هذا المشروع إلى تجديد حوض بناء السفن في بيجيلا فحسب، بل سيجدد صناعة الهندسة البحرية بأكملها ويعيد الحياة إلى التاريخ البحري العريق الذي تفتخر به مونتينيغرو. سيقدم الزملاء والشركاء في الأحواض الجافة العالمية مواردهم وخبراتهم الواسعة لهذا المشروع، وسنعمل معاً على تحويل بيجيلا إلى واحدة من منشآت إصلاح وتجديد اليخوت الفائقة الرائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط».

وأضاف: «أود أن أشكر زملاءنا في دامن على جهودهم الكبيرة التي ساهمت وبشكلٍ فعلي لوصول المشروع إلى هذه المرحلة».

وبعد إنجاز عمليات إصلاح البنية التحتية من قبل السلطات المختصة، سيعمل الائتلاف على تحويل المنشأة إلى مركز عالمي لتصليح وتجديد اليخوت الفائقة خلال 36 شهراً، ومن المخطط أن تبدأ بعض الأعمال الخدماتية بالتزامن مع مرحلة إعادة التطوير. وتتمتع بيجيلا، في بلدية هيرسيك نوفي، بمكانة تاريخية كمركز للهندسة البحرية في مونتينيغرو. ومن المتوقع أن يساهم مشروع إعادة تطوير حوض السفن في إحياء دورها التاريخي عن طريق جذب المهارات البحرية المتميزة التي اشتهرت بها جمهورية مونتينيغرو إلى سوق الخدمات البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط من جديد.

وبالإضافة إلى مركز صيانة اليخوت، سيعمل الائتلاف على إنشاء أكاديمية في بيجيلا لتطوير المهارات العملية للأجيال المستقبلية من المهندسين البحريين في مونتينيغرو. وستقدم الأكاديمية برامجها بالتعاون مع أكاديمية التدريب على تشغيل اليخوت الفائقة في بورتو مونتينيغرو، والتي تأسست بالشراكة مع أكاديمية وارساش البحرية البريطانية، المركز الرائد في التدريب البحري.

خبرات مشتركة

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «لعبت الأحواض الجافة العالمية دوراً رئيسياً في رحلة نمو دبي، بحيث أصبحت مركزاً للصناعة البحرية في الشرق الأوسط. ويجمع ائتلاف شركات أدرياتيك ماريناز والأحواض الجافة العالمية الموارد والخبرات المشتركة بهدف تطوير منشأة عالمية المستوى في مونتينيغرو قادرة على دعم اقتصاد البلاد. ستضمن هذه الشراكة تجديد حوض بناء السفن في بيجيلا بسرعة. ونفتخر باستمرارنا في تطوير المشاريع المرموقة والدور الذي نلعبه في التنمية الاستراتيجية لمونتينيغرو».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز