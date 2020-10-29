«بيوت ودوبيزل» المليارية تباشر أعمالها في «دبي للتصميم»

المصدر: دبي - البيان

دشّنت «بيوت ودوبيزل»، أولى الشركات المليارية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الناشئة عن اندماج شركتين نشأتا في الإمارات، مقرها الجديد رسمياً في حي دبي للتصميم. وتؤكد هذه الخطوة مكانة دبي حاضنة للموهوبين ووجهة عالمية للاستثمار والابتكار، ومقراً لانطلاق الشركات الناشئة الرائدة على مستوى العالم.

وكانت مجموعة «إيميرجنج ماركتس بروبرتي جروب»، المالكة لمنصة «بيوت» ومقرها دبي، ومجموعة «أو إل إكس» المالكة لمنصة «دوبيزل»، قد أعلنتا عن دمج عملياتهما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لتنشأ بذلك شركة مليارية، تصل قيمتها السوقية إلى 3.6 مليارات درهم (مليار دولار).

وقال عمّار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت: إن البيئة الداعمة التي توفرها دبي والمناخ الصديق للأعمال يعزز من جاذبيتها وجهة أولى للأنشطة الاقتصادية المتنوعة، لا سيما المعتمد منها بصورة كبيرة على البنية التكنولوجية التي تفوقت دبي في توفيرها.

من جهتها، وصفت مجلة «إنتربرينور» الأمريكية الإمارات بأنها تعد بمثابة «منجم ذهب» للشركات الجديدة، خاصة التي تتخصص في مجالات الابتكار والتقنيات العصرية فائقة الحداثة، والتي تعرف باسم الشركات الناشئة.

ونشرت المجلة تقريراً عن الشركات الناشئة التي بلغت قيمتها السوقية مليار دولار فأكثر، أكدت فيه أن الإمارات أكثر دول المنطقة قدرة على تأسيس شركات ناشئة مليارية. وأوضح التقرير أن الإمارات اكتسبت هذه القدرة من خلال حقائق ملموسة تمثلت كونها الدولة العربية الوحيدة التي احتضنت شركات ناشئة مليارية.

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