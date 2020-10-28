حي دبي للتصميم مقراً لاندماج «بيوت ودوبيزل»

المصدر: دبي - البيان

دشّنت «بيوت ودوبيزل»، أولى الشركات المليارية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الناشئة عن اندماج شركتين نشأتا في دولة الإمارات، أمس مقرها الجديد رسمياً في حي دبي للتصميم، في خطوة تؤكد مكانة دبي حاضنة للموهوبين ووجهة عالمية للاستثمار والابتكار، ومقراً لانطلاق الشركات الناشئة الرائدة على مستوى العالم.

جاء افتتاح المقر خلال احتفالية حضرها عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم، وعمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت، وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وخديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، ومحمد خضر الدح، مدير إدارة الشؤون الفنية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وكانت مجموعة إيميرجنج ماركتس بروبرتي جروب، المالكة لمنصة «بيوت» ومقرها دبي، ومجموعة «أو إل إكس» المالكة لمنصة «دوبيزل»، قد أعلنتا عن دمج عملياتهما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لتنشأ بذلك شركة مليارية، تصل قيمتها السوقية إلى 3.6 مليارات درهم (نحو مليار دولار أمريكي). وعلى إثر هذه الصفقة ستقوم «إي إم بي جي» بإدارة منصتي «دوبيزل» و«بيوت» في الإمارات.

بالإضافة إلى المنصات العالمية التابعة لها مثل زمين في باكستان، وبي بروبرتي في بنغلاديش، و«مبوب» في المغرب وتونس، و«كايدي» في تايلاند. وتعود ملكية جميع هذه الأصول لمجموعة «إي إم بي جي» وبالإضافة إلى «دوبيزل». كما تضمن هذا الاندماج أيضاً علامات تابعة لمجموعة «أو إل إكس» في مصر ولبنان وباكستان والعديد من دول مجلس التعاون الخليجي لتضاف بذلك إلى مجموعة «إي إم بي جي».

دبي بيئة داعمة

وهنّأ عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت بيوت ودوبيزل على افتتاح المقر الجديد لاندماجهما، مؤكداً أن البيئة الداعمة التي توفرها دبي والمناخ الصديق للأعمال يعزّز من جاذبيتها وجهة أولى للأنشطة الاقتصادية المتنوعة لاسيما المعتمد منها بصورة كبيرة على البنية التكنولوجية التي تفوقت دبي في توفيرها، وقال:

«أظهر اندماج الشركتين؛ دوبيزل وبيوت، في وقت سابق من هذا العام، حجم الإمكانات الهائلة لدى شركات التكنولوجيا، مع تأسيس شركة «يونيكورن» المحلية. وقد بدأت المنصتان في مدينة دبي للإنترنت كشركتين ناشئتين، ولم يقتصر اندماجهما على تأسيس منصة رقمية عقارية رائدة فحسب، بل أظهر ذلك الفرص الكبيرة التي يمكن أن توفرها منظومة التكنولوجيا والابتكار في دبي».

موقع مثالي

ورحّبت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحيّ دبي للتصميم بانضمام مقر الاندماج الجديد إلى الحي، وقالت: «يضم مجتمع حي دبي للتصميم مجموعة من أبرز المهندسين المعماريين ومصممي الديكور المحليين والدوليين الذين أسهموا في تنفيذ العديد من المشاريع العقارية المتميزة في دبي.

لذا، يعد حي دبي للتصميم الموقع المثالي لمكتب «بيوت ودوبيزل» المشترك من خلال ما يقدمه من فرص كبيرة للتعاون والإبداع والمساهمة الجماعية في ترجمة رؤية دولة الإمارات وتعزيز توجهاتها في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة».

مزيد من الإنجازات

من جهته، أعرب حيدر علي خان، رئيس مجموعة «إي إم بي جي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرئيس التنفيذي لمنصتي «بيوت» و«دوبيزل» عن سعادته بهذه الخطوة، وثقته في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة،.

وقال: «يشكل افتتاح المقر الجديد لحظة خاصة لنا جميعاً في «إي إم بي جي»، «بيوت» و«دوبيزل» لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تقدمه إمارة دبي لقطاع الشركات الناشئة لمساعدتها على النمو والتوسع على الصعيدين المحلي والإقليمي، الأمر الذي انعكس على سمعة الإمارة وجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات والاستثمارات والابتكار».

وأضاف: «سيساهم مقرنا المشترك الجديد في حي دبي للتصميم، في توفير خدمة أفضل لعملائنا، ورفع مستويات الكفاءة، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجيات التوسع الاستثماري التي بدأنها، لتقديم خدماتنا للمزيد من القطاعات التجارية عبر المنصات التي نديرها من مقرنا في دبي».

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