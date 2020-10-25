قطار القرية العالمية ينطلق بموسم استثنائي

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن افتتاح موسمها الخامس والعشرين أمام ضيوفها من المقيمين في الإمارات والسياح اليوم، والذي يمتد على 25 أسبوعاً احتفالاً بذكرى اليوبيل الفضي. وأنهت الوجهة جميع التحضيرات للموسم لتقدّم لضيوفها عالماً من الروائع مع باقة غنيّة بالبرامج الثقافية والترفيهية في الهواء الطلق لتوفر لهم تجارب وذكريات استثنائية. وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «حرصنا خلال الأشهر الماضية على العمل المتواصل نحو تقديم موسم استثنائي بكل المعايير لإسعاد ضيوفنا. أثبتت القرية على مدى ربع قرن شعبيتها الكبيرة بين المقيمين في الإمارات وخارجها، وغدت الوجهة المفضلة للملايين منهم في كل موسم».

وأضاف: «نفتخر بجميع الجهود التي يقدمها شركاؤنا وجميع العاملين معنا وحتى ضيوفنا والتي لعبت دوراً كبيراً في تمكيننا من تقديم موسمنا والانطلاق ببرامجنا. كما نفتخر بروح الفريق الواحد التي عمل بها فريقنا في تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية تطلعاً لاستقبال ضيوفنا وتوفير تجارب استثنائية لهم. يعد الموسم علامة فارقة في تاريخنا ونحن على ثقة في الأثر الكبير الذي سيتركه في ذاكرة الجميع».

غرائب وعجائب

تَعِد القرية العالمية ضيوفها بموسم حافل بالاستكشافات المميزة لأروع كنوز العالم وثقافاته الغنية، والتي يصل عددها إلى 78 ثقافة متمثلة في 26 جناحاً، يتألق كل منهم بمحلاته التي تقدّم الحرف والمشغولات اليدوية والمنتجات الأصيلة والنكهات الفريدة، إضافةً إلى العروض الثقافية المفضلة لدى ضيوف الوجهة. ويعتبر جناح روسيا وكمبوديا وفيتنام أحدث الإضافات لهذا الموسم في القرية العالمية. بعد النجاح الكبير الذي حققه متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق! في انطلاقته الأولى في المنطقة خلال الموسم الرابع والعشرين، تعود الوجهة الترفيهية والتعليمية مجدداً مع مجموعة من أروع الغرائب والعجائب الطبيعية، والعلمية، والفنية وحتى البشرية تضم أكثر من 100 معروضة جديدة في ست صالات عرض فريدة. وتشهد صالة «الغرائب البشرية» إضافات جديدة تضم معروضات خاصة بالفنان ويلارد ويجان الشهير بتقديمه لأصغر الحرف والمشغولات في التاريخ. كما تقدّم صالة عرض «الاستوديو السحري» منفذا جديداً بمنظور مرعب وشيّق. كما تعود متاهة المرايا العجيبة بتطويرات جديدة.

«كرنفال»

تزدهي مدينة الملاهي «كرنفال» بالعديد من الجولات والتجارب المثيرة والشيقة التي ستدهش الضيوف. وتقدّم المنطقة أكثر من 30 جولة شيّقة للعائلات والأطفال ومحبّي الإثارة والتشويق، وأكثر من 30 لعبة مهارة بهدايا مميزة، وأكثر من 100 لعبة فيديو فريدة. وتعدّ لعبة «مانيلا مايهام» أحد أجدد الإضافات على الجولات الترفيهية الشيّقة.

يمكن لضيوف القرية الاستمتاع بتجارب تذوق لألذ وأغرب المأكولات والأطباق من جميع أنحاء العالم والمنتشرة في جميع شوارع الوجهة. تستضيف الوجهة 19 مطعماً وأربعة مقاهٍ يمكن للضيوف الاختيار بينها، مع تقديم المطابخ الجديدة هذا الموسم من جورجيا وسوريا وأمريكا وجنوب أفريقيا. كما سيكون محبّو الوجبات الشعبية العالمية على موعد مع تجارب جديدة يقدمها أكثر من 170 من الأكشاك وعربات الطعام لتكون القرية العالمية أكثر الوجهات تنوعاً بالنكهات العالمية في المنطقة.

روائع الترفيه

يمكن لضيوف الوجهة الاستمتاع بمشاهدة أروع العروض المسرحية الجديدة التي قام فريق الترفيه في القرية العالمية بإنتاجها أثناء جلوسهم على المقاعد الجديدة التي تمت إضافتها أمام المسرح الرئيسي. ويضم جدول العروض لهذا الموسم عرض «آخر الصيحات» لفريق آربان كرو. وكذلك العرض الجديد «ستريت جام». كما تقدّم عرض «أوتو آنجيلز». وتضم الروزنامة الترفيهية أيضاً عرض «سلامبر تيلز».

سيكون ضيوف القرية من الصغار على موعد مع مسرح الصغار الذي سيقدّم باقة من عروض شخصياتهم الكرتونية مثل «بيتر رابيت» و«أكتوناتس» و«كير بيرز» ليزدادوا على الشخصيات «تشوتا بيم» و«بي جي ماسكس» و«بين آند هولي». كما يمكن الاستمتاع بأحدث العروض «ذا كيوريوس تايل أوف ذا دودو» و«دونت دو ذا دودو». ويستمر التشويق في مسرح الصغار مع العروض الجديدة التي يقدمها فريق ذا جرين بلانيت في كل يوم سبت واثنين من الموسم.

عروض متجولة

وتضم العروض المتجولة «عامود الإنارة الحيّ» و«صاروخ الريترو» و«فرسان القرية العالمية» و«النغمات المتدحرجة»، الذين ينضمون إلى الباقة مثل «الرجل في البرميل» و«سوبر هيلبفول هيروز» و«الغوريلا في القفص» و«النعامة أولّلي».

تبدأ الاحتفالات مع الحفل الرسمي للموسم بتاريخ 30 أكتوبر بتقدمه فرقة «روكين 1000»، أكبر فرقة متخصصة بموسيقى الروك في العالم، تحت عنوان «الحفلة العالمية» التي تقدّم بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية وطيران الإمارات وفندق جميرا بيتش. وسيتم تقديم الحفلة الافتراضية التي يشارك بها 2,500 موسيقي ومغنٍ من أكثر من 80 دولة من خلال شاشات المسرح الرئيسي العملاقة في القرية العالمية وبثّها مباشرة من خلال صفحة اليوتيوب الرسمية للوجهة حتى يتمكن المعجبون من متابعة هذه الحفلة التاريخية في جميع أرجاء العالم.

إجراءات السلامة

تستقبل القرية ضيوفها هذا الموسم بمزيد من الراحة وإجراءات السلامة لضمان قضائهم أجمل الأوقات في ظل المستجدات الحالية. ويتم تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي في جميع مرافق الوجهة، كما تمت إضافة مقاعد متباعدة أمام المسرح الرئيسي لضمان تطبيق السياسات بشكلٍ سهل. ويتوجب على جميع الضيوف وفرق العمل في القرية العالمية ارتداء كمامات الوجه طوال الوقت، إضافةً إلى توزيع الكمامات المجانية للضيوف الصغار والتي تتمتع برسومات مرحة وألوان مميزة. وتم إضافة ممرات للمسح الحراري عند جميع مداخل القرية، وأكثر من 600 محطة لتعقيم اليدين منتشرة في جميع أرجاء الوجهة.

ويتم تنظيف وتعقيم جميع الجولات والألعاب في منطقة كرنفال وغرف الصلاة وعربات الركشة وسيارات الغولف والخدمات المتعددة الاستخدامات مثل عربات التسوق والكراسي المتحركة بعد كل استعمال. وتتعاون القرية مع شركة «شيلد مي» مزوّد التعقيم لضمان أعلى معايير الحماية للضيوف والشركاء.

وأطلقت القرية تطبيقها الجديد للهواتف المتحركة وموقعها الإلكتروني الجديد، اللذين يمكنان الضيوف من شراء التذاكر الإلكترونية بكل سهولة والاستمتاع بالعديد من الخصائص الفريدة والأعلى في المعايير العالمية أثناء زيارتهم للوجهة. كما يمكن للضيوف الراغبين بالاستمتاع بحلول الدفع الذكية والغير نقدية الاستفادة من تطبيق «GV Pay by noqodi» الذي أطلقته الوجهة مؤخراً.

وقت أطول

تستقبل القرية ضيوفها لوقت أطول في أيام السبت بحيث تفتح أبوابها لأول مرة ابتداءً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الحادية عشرة مساءً. من الأحد إلى الأربعاء من الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، وتغلق بوابات الدخول في 11:30 مساءً. أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية من 4 عصراً وحتى 1 بعد منتصف الليل، وتغلق بوابات الدخول في 12:30 بعد منتصف الليل. وخصصت القرية العالمية أيام الاثنين لدخول العائلات والنساء فقط، إلا في حالة العطل الرسمية.

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