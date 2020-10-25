82 % يعتزمون زيارة «أم الفعاليات»

المصدر: دبي – بشار باغ

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أظهر استطلاع للرأي أجرته البيان على موقعها الإلكتروني وحسابها على تويتر أن القرية العالمية التي ينطلق موسمها الخامس والعشرين اليوم ولمدة ستة أشهر، ما زالت تحتفظ بشعبيتها لدى المواطنين والمقيمين والسياح باعتبارها أم الفعاليات الجماهيرية الكبرى في دبي.

وفي ردهم على سؤال «ثلاث فعاليات كبرى تنظمها دبي ابتداء من 25 أكتوبر، ما هي الفعالية التي تعتزم زيارتها؟» أجاب نحو 40% أنهم يعتزمون زيارة القرية العالمية، لكنها ظهرت مرة أخرى بنفس النسبة تقريباً في اختيار المشاركين لإجابة جميع الفعاليات، ما يعني أن نسبة من يعتزمون زياراتها تتجاوز 80%.

وبذلك تتصدر القرية العالمية اختيارات المشاركين في الاستطلاع مقارنة بأسبوع جيتكس للتقنية الذي يعقد في 6 ديسمبر المقبل، إلى جانب مهرجان دبي للتسوق الذي ينطلق موسمه السادس والعشرين في 17 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 30 يناير 2021.

وأظهرت نتائج الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني أن 40% من المشاركين في الاستبيان سيزورن القرية العالمية، بالإضافة إلى 42% ممن اختاروا زيارة جميع الفعاليات الكبرى المطروحة في سؤال الاستطلاع، وبذلك تصل نسبة الذين اختاروا زيارة القرية العالمية لوحدها أو مع باقي الفعاليات 82%.

واختار 8% من المشاركين زيارة جيتكس للتقنية، وبذلك تصل حصة الحدث من إجمالي اختيارات المشاركين بمن فيهم الذين سيزورون جميع الفعاليات 50%، أما مهرجان دبي للتسوق، فحاز على نسبة 11% من اختيارات المشاركين، لتصل نسبة من سيزوره بشكل منفرد أو مع باقي الفعاليات إلى 53%.

39.9 %

وجاءت القرية العالمية أولاً أيضاً على الاستبيان في تويتر حيث اختارها 39.9 % من المشاركين، فيما أشار 39.9 % من المشاركين في الاستطلاع على تويتر أنهم سيزورون الفعاليات الكبرى الثلاث، وبذلك تصل نسبة الذين اختاروا زيارة القرية العالمية لوحدها أو مع باقي الفعاليات 79.8 %. مقابل 8.7 % اختاروا أسبوع جيتكس للتقنية لتصل حصة المعرض من إجمالي اختيارات المشاركين بمن فيهم الذين سيزرون جميع الفعاليات 48.6 %، فيما اختار 11.6 % من المشاركين زيارة فعاليات مهرجان دبي للتسوق، لتصل نسبة من سيزوره بشكل منفرد أو مع باقي الفعاليات إلى 51.5 %.

وستقدم القرية العالمية على مدار 25 أسبوعاً، في إطار احتفالها بيوبيلها الفضي، باقة متنوعة من البرامج والعروض الثقافية والترفيهية التي تتناسب مع أذواق جميع ضيوفها من مختلف الأعمار والثقافات. ومنذ تأسيسها في العام 1997 حتى الموسم الماضي استضافت القرية العالمية أكثر من 90 مليون ضيف، وحققت في دورتها السابقة أرقاماً قياسية جديدة في متوسط أعداد الضيوف اليومي بنحو 42 ألف ضيف تستضيفهم يومياً، ما يعزز مكانتها ويؤكد تنافسيتها كإحدى أكبر الوجهات الترفيهية في العالم بأجنحتها المتنوعة التي تمثل ثقافات أكثر من 78 دولة.

شغف كبير

وقال الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك، إن مختلف شرائح المجتمع تتطلع بشغف كبير لزيارة الفعاليات الكبرى التي تنظمها دبي خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها القرية العالمية، مشيراً إلى الإمارة نجحت بترسيخ ثقة الجمهور في كافة الوجهات والمرافق السياحية والتجارية من خلال تطبيق بروتوكولات احترازية متكاملة والحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل تام لضمان صحة وسلامة الجميع. ولفت إلى أن دبي ومن خلال سياستها الحصيفة للتعامل مع الجائحة طورت معادلة متوازنة بين السياسات الوقائية والاحترازية من جانب واستئناف العمل في كافة الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه المعادلة عززت من سمعة دبي المرموقة كوجهة سياحية وتجارية عالمية قادرة على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار.

أبرز الفعاليات

وأوضح شريف الفرم المدير التنفيذي لشركة «سيرينتي ترافيل» أن القرية رسخت مكانتها منذ انطلاقتها ضمن أبرز الفعاليات والوجهات السياحية والترفيهية على المستوى المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن نتائج الاستبيان بشكل عام تعكس مكانة الحدث لدى كافة فئات المجتمع.

ولفت إلى أن دبي حازت مجدداً على إعجاب العالم بفضل تعاملها بحكمة وبكفاءة مع الجائحة ونجاحها في استئناف العمل في مجمل الأنشطة وفي مقدمتها القطاع السياحي والفندقي، لافتاً إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس الثقة التي حازت عليها الوجهات والفعاليات التي تنظمها دبي لدى الأفراد بفضل ارتفاع مستوى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير بيئة آمنة للتسوق والترفيه.

وأشار إلى أن الفعاليات الكبرى التي تنظمها دبي خلال الفترة المقبلة تتسم بالتنوع، وتلبي فعاليات دبي متطلبات كافة الشرائح.

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