83 % من المستثمرين يؤكدون أن الإمارات الأكثر جذباً للفرص
أكد استطلاع عالمي عن توجهات المستثمرين أن الإمارات باتت إحدى أكثر الدول جذباً للفرص الواعدة في العالم.
وأوضح الاستطلاع، الذي أعدته مجموعة (يو بي إس)، وشمل آراء 4 آلاف من المستثمرين في 14 دولة، أن 83% من المستثمرين يعتقدون بأن الإمارات منطقة جذابة لفرص الاستثمار، تليها أمريكا 68%، وأوروبا 68%. وبحسب الدراسة، يتجه أغلب المستثمرين في العالم لإجراء تغييرات على محافظهم الاستثمارية قبل الانتخابات الأمريكية.
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83 % من المستثمرين يؤكدون أن الإمارات الأكثر جذباً للفرص
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