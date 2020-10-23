83 % من المستثمرين يؤكدون أن الإمارات الأكثر جذباً للفرص

المصدر: دبي ـ البيان

أكد استطلاع عالمي عن توجهات المستثمرين أن الإمارات باتت إحدى أكثر الدول جذباً للفرص الواعدة في العالم.

وأوضح الاستطلاع، الذي أعدته مجموعة (يو بي إس)، وشمل آراء 4 آلاف من المستثمرين في 14 دولة، أن 83% من المستثمرين يعتقدون بأن الإمارات منطقة جذابة لفرص الاستثمار، تليها أمريكا 68%، وأوروبا 68%. وبحسب الدراسة، يتجه أغلب المستثمرين في العالم لإجراء تغييرات على محافظهم الاستثمارية قبل الانتخابات الأمريكية.



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