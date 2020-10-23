83 % من المستثمرين يؤكدون أن الإمارات الأكثر جذباً للفرص

المصدر: دبي- البيان

يتجه أغلب المستثمرين في جميع أنحاء العالم لإجراء تغييرات على محافظهم الاستثمارية قبل الانتخابات الأمريكية، حسب دراسة جديدة لاستطلاع توجهات المستثمرين، أعدتها مجموعة UBS (يو بي إس) المتخصصة في إدارة الثروات. ويعتقد 83% من المستثمرين بأن الإمارات منطقة جذابة لفرص الاستثمار، تليها الولايات المتحدة 68%، وأوروبا 68%.

وذكر 75% أنهم بحاجة إلى المزيد من التواصل مع مستشاريهم، وبشكل أكثر تحديداً في الإمارات يفكر 87% من المستثمرين في إجراء تعديلات على محافظهم الاستثمارية قبل الانتخابات الأمريكية بينما 78% يخططون لإجراء المزيد من التغييرات بناء على النتيجة.

وبحسب الدراسة التي استطلعت آراء أكثر من 4 آلاف من المستثمرين وأصحاب الأعمال في 14 سوقاً في العالم خلال الفترة ما بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر، فإن نسبة 72% من المستثمرين يدرسون تحويل حيازاتهم قبل التصويت، فيما يخطط 62% لإجراء تغييرات إضافية بناء على النتيجة.

ويفكر 66% في تخصيص الاستثمارات لقطاع الرعاية الصحية خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يفكر نسبة 62% في شبكات الجيل الخامس، ويفكر 56% في الاستثمار في مجال التعافي الذي يحافظ على البيئة، ويرى 55% أن بلادهم الأم تُعد بيئات جاذبة للاستثمار، وهو الاختيار الأكثر شيوعاً على مستوى العالم.

وأعرب 49% عن رغبتهم في تحقيق عوائد إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة فقط بنسبة 29% ممن يرغبون في خفض مستوى المخاطر، التي تتعرض لها محافظهم الاستثمارية.

وأبدى 68% تفاؤلهم بشأن مخزون منطقتهم على المدى القصير، ويعطي المستثمرون الأولوية للعائد على محافظهم، حيث يطمح 61% منهم في الحصول على عائد أكبر خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما يتطلع 30 % إلى تقليل مستوى المخاطر في محافظهم.

وقال توم ناتاريل، رئيس مجموعة UBS لمنطقة الأمريكتين والرئيس المشارك في UBS العالمية لإدارة الثروات: «لقد أدركنا في وقت مبكر من تفشي الجائحة أن حاجة عملائنا للاستشارات قد أصبحت أكثر من ذي قبل، وقد عززت تقلّبات السوق المستمرة وحالة عدم اليقين السياسية هذه الحاجة المُلحة».

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