المصدر: دبي - سيد صالح

باعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار عند 275 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وتجاوزت القيمة الإجمالية لعروض الشراء 1.1 مليار دولار، وفقاً للبيانات النهائية للطرح، والتي نشرتها وكالة «بلومبيرغ»، ما يعني أن الإصدار شهد نجاحاً وإقبالاً قياسياً من قبل المستثمرين العالميين، وأنه رغم تعدد إصدارات السندات في المنطقة، تحظي إصدارات دبي باهتمام واسع بدعم من الجدارة الائتمانية العالية. وتبلغ نسبة العائدات المُستَحقة على السندات 3.223%. ويحل تاريخ تسويتها في 28 أكتوبر الجاري، فيما يحل أجل استحقاق سدادها بعد 5.5 أعوام، في 28 أبريل 2026. وتنتمي السندات إلى الفئة الممتازة غير المضمونة.

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إقبال قياسي على سندات دبي للاستثمارات الحكومية

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