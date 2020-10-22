إقبال قياسي على سندات دبي للاستثمارات الحكومية

المصدر: دبي - سيد صالح

باعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، سندات لأجل خمس سنوات، بقيمة 600 مليون دولار، عند 275 نقطة أساس، فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وتجاوزت القيمة الإجمالية لعروض الشراء 1.1 مليار دولار، وفقاً للبيانات النهائية للطرح، والتي نشرتها وكالة «بلومبيرغ»، ما يعني أن الإصدار شهد نجاحاً وإقبالاً قياسياً من قبل المستثمرين العالميين، وأنه رغم تعدد إصدارات السندات في المنطقة، تحظى إصدارات دبي باهتمام واسع، بدعم من الجدارة الائتمانية العالية.

وتبلغ نسبة العائدات المُستَحقة على السندات 3.223 %. ويحل تاريخ تسويتها في 28 أكتوبر الجاري، فيما يحل أجل استحقاق سدادها بعد 5.5 أعوام، في 28 أبريل 2026. وتنتمي السندات إلى الفئة الممتازة غير المضمونة.

وجرى طرح السندات في بورصتي «دابلن» و«ناسداك دبي»، ووفقاً لأحكام القانون الإنجليزي. وتولت ستة بنوك الترتيب لإصدار السندات، وهي «سيتي بنك»، «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي الأول»، «إتش إس بي سي»، «جيه بي مورغان»، و«ستاندرد تشارترد».

وكانت مصادر قد أفادت بأن اللقاءات مع المستثمرين، كانت إيجابية، حيث شهدت استعراض أداء المؤسسة في 2019، بعد أن وصلت الأصول إلى مستوى قياسي بلغ 1.12 تريليون درهم، بزيادة 27.5 %، مقارنة بنهاية 2018. وحققت المؤسسة صافي أرباح 25 مليار درهم، بنمو 16.9 %، فيما وصلت الإيرادات إلى 228 مليار درهم.

طلبات اكتتاب بضعف المعروض وتصل إلى 1.1 مليار دولار

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