تصل إلى 10 ملايين درهم.. مخالفات وغرامات جديدة لقطاع الطاقة في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت دائرة الطاقة بأبوظبي قراراً بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بقطاع الطاقة في الإمارة، بهدف الارتقاء بمنظومة الطاقة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تأمين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ما يعزز سلامة البنية التحتية للقطاع وحماية المستهلكين.

يتضمن جدول المخالفات والغرامات الإدارية 72 مخالفة تتراوح بين 2000 و10 ملايين درهم. يطبق القرار على جميع الجهات المرخصة، والمطورين العقاريين، وملاك المنشآت، وشركات خدمات الطاقة، والأفراد.

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