"مبادلة" بأبوظبي تحصل على حصة 3.1% في إناجاس الإسبانية

المصدر: رويترز

أظهر إفصاح للجهة التنظيمية لبورصة مدريد أن مبادلة، صندوق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حصلت على حصة 3.1% في إناجاس لتشغيل أنظمة الغاز ومقرها إسبانيا.

ولدى مبادلة استثمارات بالفعل في أصول إسبانية أخرى في قطاعي النفط والتكنولوجيا.

وتنضم مبادلة بذلك لمالك إنديتكس امانثيو اورتيجا الذي يملك 5% من إناجاس والذراع الاستثمارية المملوكة للدولة في إسبانيا إس.إي.بي.آي التي تمتلك أيضا 5%.

وأضاف الإفصاح أن مبادلة تحوز حقوق تصويت بنسبة 3.1% في إناجاس.

وتملك إناجاس حصصا في شركات في منطقة البحر المتوسط وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.

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