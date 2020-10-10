الإمارات ترسخ مكانتها وجهة عالمية لأصحاب الثروات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

عززت الإمارات موقعها وجهة عالمية لاستقطاب الثروات والمشاريع النوعيّة في القطاعات المختلفة، وترجح التوقعات بأن تستحوذ الإمارات على 23% من نسبة الزيادة المتوقعة في عدد الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة في دول التعاون.

والتي يتوقع أن تشهد زيادة 26% خلال السنوات الخمس المقبلة بحسب تقديرات تقرير «نايت فرانك» الذي يتوقع ارتفاع عدد المليارديرات في الإمارات 8% بحلول عام 2024. وقال فرانسوا فرج الله، الرئيس العالمي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إندوسويس» لإدارة الثروات لـ «البيان»، إن الإمارات نجحت في استقطاب عدد كبير من أصحاب الثروات لتحتل مراكز متقدمة عالمياً من حيث عدد الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة، مشيراً إلى أن الثروات المالية الشخصية على مستوى العالم تضاعفت بمقدار 3 مرات تقريباً خلال العقدين الماضيين، وارتفعت من 80 تريليون دولار عام 1999 إلى 226 تريليون دولار نهاية 2019.

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