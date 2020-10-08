محمد بن راشد قاد اقتصاد دبي ليتضاعف 14 مرة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قاد اقتصاد دبي ليتضاعف 14 مرة خلال 3 عقود.

وقال البسطي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات برنامج «الاقتصاديين الشباب»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمكّن من قيادة تطوير وتحديث مشاريع دبي وغيرها لتتحوّل إلى فرص واعدة حققت للإمارة مكانتها الحالية كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي، ووجهة سياحية عالمية رائدة، موضحاً أن هذه الرحلة المتميزة أثمرت عن تضاعف اقتصاد دبي 14 مرة خلال 3 عقود فقط.

وأضاف أن المشاريع التي أطلقتها دبي على مدار العقود الماضية، مثل خور دبي ومطار دبي الدولي والمنطقة الحرة شكلت حجر الأساس في بناء دبي الحديثة، والتي أرسى أسسها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسيرة التقدم والنمو، وفق رؤية استثنائية للقيادة والإدارة، ثم عزيمة قوية لتحقيق هذه الرؤية وإرادة صلبة لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجاز.

وقال: لدينا اليوم 23 منطقة حرة، تبلغ مساهمتها في الاقتصاد المحلي نحو 33% وتضم 43 ألف شركة، ويعمل فيها نحو 380 ألف موظف، ويعتبر مركز دبي التجاري العالمي من أهم 10 مراكز تجارية في العالم، لدينا برج العرب وبرج خليفة.. كلها لم تكن فقط مشاريع تجارية بل هي تحف معمارية ومعالم سياحية.

وبيّن معاليه أن دبي تحرص على بناء منظومة اقتصادية مستدامة تقلل من الاعتماد على النفط، وقال معاليه: «اقتصاد دبي متنوع، بين السياحة والصناعة والخدمات المالية والنقل والعقارات وغيرها، وإن أي خطة ناجحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا التنوع الاقتصادي».

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

تعريف «الاقتصاديين الشباب» على نموذج عمل اقتصاد دبي بقيادة محمد بن راشد

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز