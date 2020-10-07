عملاق أغذية في أبوظبي قريباً

المصدر: أبوظبي- البيان

تعتزم أبوظبي دمج شركتين للأغذية والمشروبات، لتأسيس كيان وطني جديد في هذا القطاع، في إطار جهود تقودها الشركة القابضة المملوكة للحكومة.

وقالت الشركة «القابضة»: إن المجموعة الصناعية «صناعات» التابعة لها قدمت عرضاً غير ملزم لمجلس إدارة مجموعة «أغذية» المدرجة في بورصة أبوظبي لنقل أغلبية شركة «الفوعة» إلى «أغذية». وتعد «الفوعة»، المملوكة لشركة «صناعات» أكبر شركة لتصنيع وتعليب التمور في العالم.

وقالت «القابضة» في بيان: «إن العرض المقترح سيدمج شركتين رائدتين في مجالهما من فئات المنتجات التكميلية للأغذية والمشروبات لإنشاء أحد أهم عشرة كيانات للأغذية والمشروبات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وبموجب الاقتراح، ستقوم «صناعات» بتحويل إجمالي أسهم رأس المال المصدر لشركة «الفوعة» إلى «أغذية» مقابل أن تصدر «أغذية» لصالح صناعات أداة قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في «أغذية» عند إغلاق الصفقة.

وقالت «القابضة»: «إن سعر الأداة القابلة للتحويل سيكون 3.75 دراهم للسهم، ما ينطوي على قيمة لحقوق الملكية 450 مليون درهم (122.52 مليون دولار) للفوعة. وبعد إتمام الصفقة، ستملك «صناعات»59.17% من كامل رأس المال المصدر لأغذية ارتفاعاً من 51% تملكها في الوقت الراهن». وتملك «القابضة» أصولاً استراتيجية مثل موانئ أبوظبي ومطار أبوظبي والشركة المشغلة لسوق أبوظبي للأوراق المالية. كما أسست محفظة للأنشطة الغذائية والزراعية.

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