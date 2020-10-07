«صناعات» تقترح توحيد أعمال «الفوعة» و«أغذية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة القابضة العامة (صناعات)، التابعة لـ«القابضة» (ADQ) والمالك الوحيد لشركة «الفوعة»، أكبر شركة لإنتاج وتصنيع التمور في العالم، أمس تقديم عرض غير ملزم إلى مجلس إدارة مجموعة أغذية. ويحدد العرض الشروط والأحكام الرئيسية التي سيتم بموجبها نقل ملكية غالبية أعمال «الفوعة» إلى مجموعة «أغذية».

يقترح العرض المقدّم الجمع بين الشركتين لإنشاء واحدة من أكبر 10 شركات في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستصبح المجموعة الموحدة من الشركات المحلية الرائدة في 4 فئات رئيسية هي: الماء، والتمور، والدقيق، والأعلاف الحيوانية.

قيمة أفضل لمساهمي «أغذية»

يقدّم العرض المقترح لمساهمي «أغذية» صفقة ذات قيمة تراكمية مع فرص عدة لتحقيق المكاسب نتيجة توحيد الأعمال كرفع الإيرادات وتوفير التكاليف، مما يؤدي بالتالي إلى الارتقاء بالمكانة الرائدة للشركة في قطاع إنتاج الأغذية والمشروبات كمجموعة تتمتع بفرص واعدة على الصعيد العالمي. وتساهم الصفقة كذلك في تعزيز الميزانية العمومية لشركة «أغذية»، الأمر الذي يزيد من متانة موقعها المالي ومرونتها التشغيلية لتمكينها من تنفيذ عمليات استحواذ محتملة في المستقبل.

ويحدد العرض غير الملزم الشروط والأحكام الرئيسية التي تنقل «صناعات» بموجبها ملكية شركة «الفوعة» إلى «أغذية». ويقترح العرض قيام «صناعات» بتحويل إجمالي الأسهم المصدرة لشركة «الفوعة» إلى «أغذية»، على أن تصدر «أغذية» لصالح «صناعات» في المقابل سندات قابلة للتحويل إلى 120 مليون سهم عادي في «أغذية» عند إغلاق الصفقة.

ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في «أغذية» بقيمة 3.75 دراهم إماراتية للسهم الواحد. وبعد تحويل السندات إلى أسهم، ستمتلك «صناعات» 59.17% من إجمالي الأسهم المصدرة لـ «أغذية» مقارنة مع حصة الـ 51% التي تملكها حالياً في المجموعة.

وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للصفقة لتحقيق المزيد من التوسع كشركة رائدة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول، تستثني الصفقة المقترحة مزرعة الفوعة للتمور العضوية في العين. وستركز المجموعة الموحدة على تعزيز أنشطة الأعمال الأساسية كعمليات التصنيع والمبيعات والتسويق مع مواصلة توريد المنتجات من شبكة المزارعين الحالية لشركة «الفوعة».

وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة»: «تسعى «القابضة» من خلال الصفقة المقترحة توحيد عمليات اثنتين من أبرز شركات الأغذية والمشروبات لتصبح مجموعة وطنية رائدة في هذا القطاع.

وتشكل الصفقة فرصة مهمة للاستفادة من خبرة «أغذية» الواسعة في العلامات التجارية المتخصصة في المنتجات الاستهلاكية سريعة التداول لدعم وتسريع مبيعات تمور «الفوعة» في الأسواق وفئات المنتجات القائمة والجديدة، بما يعود بالفائدة على مزارعي التمور الإماراتيين من خلال زيادة الطلب على منتجاتهم، وحماية عنصر أساسي من تراثنا الأصيل. وفي حال أقرّ مجلس إدارة «أغذية» العرض وحظي بعد ذلك بموافقة المساهمين، تتوقع «صناعات» إغلاق هذه الصفقة قبل الربع الأول 2021 أو خلاله بشرط الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة».

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