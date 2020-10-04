العربية للسيارات تحوز شهادة السلامة والنظافة من نيسان

المصدر: دبي - البيان

تفخر «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، بالكشف عن حصولها على شهادة «السلامة والنظافة» من «نيسان»، تقديراً لتطبيقها إجراءات السلامة الإلزامية في أسرع وقت ممكن في جميع صالات العرض التسع ومراكز الخدمة العشرة.

وكانت «العربية للسيارات» قد التزمت بالإجراءات الوقائية التي تم تحديدها من قبل السلطات الصحية المعنية، وعملت على تطبيقها بسرعة بفضل كفاءة أعضاء فريقها وتفانيهم، حيث اشتملت على التعقيم الكامل والتبخير المنتظم لصالات العرض، وفحص درجة الحرارة لجميع الزوار والموظفين، وتثبيت الملصقات المتعلقة بإرشادات السلامة على الأرضيات، للمساعدة في الحفاظ على التباعد الجسدي بين الجميع، بالإضافة إلى المعالجة بالأوزون للسيارات المخصصة لاختبارات القيادة ومركبات العملاء عند خضوعها للصيانة.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في شركة «العربية للسيارات»: «تعتبر شهادة (السلامة والنظافة) من نيسان وسام فخر لنا، وجاءت تقديراً لجهودنا ونهجنا الذي ركزنا من خلاله على إعطاء الأولوية باستمرار لسلامة موظفينا وعملائنا. إننا لم ندخر جهداً في تطبيق تدابير الصحة والسلامة اللازمة، والعمل بموجبها في جميع صالات العرض ومراكز الخدمة التابعة لنا في دبي والشارقة والمناطق الشمالية».

وتمثل هذه الشهادة جانباً من برنامج أطلقته «نيسان»، وأثبتت «العربية للسيارات» من خلاله مكانتها المرموقة كأحد أفضل الوكلاء في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

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