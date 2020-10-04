برنامج التمكين الاقتصادي للشباب يبدأ اليوم

المصدر: دبي - البيان

كشفت المؤسسة الاتحادية للشباب عن أسماء 50 شاباً وشابة من المنتسبين للدورة الأولى من برنامج «الاقتصاديين الشباب» الذي تم إطلاقه أخيراً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وانتهت لجان تقييم وطنية من اختيار المرشحين وفرز قوائم المرشحين للالتحاق بالبرنامج من شباب الإمارات، والذين تجاوز عددهم 650 مرشحاً حيث تم إجراء المقابلات في مقري مركز شباب أبوظبي ومركز شباب دبي بأبراج الإمارات، لاختيار 50 مرشحاً ومرشحة لمرحلة الاعتماد النهائية ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير المشاركة، والذين سيباشرون غداً رحلة تدريب عملي مكثف مع المنظمات الاقتصادية والمؤسسات الوطنية والدولية.

ويهدف البرنامج إلى توعية الشباب الإماراتي بأهمية التخصص في المجال الاقتصادي، وبناء وإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة المجالات الاقتصادية العصرية المتعددة، إلى جانب تفعيل دور الشباب الإماراتي لبناء اقتصاد المستقبل، وتسليحه بالمعرفة اللازمة حول التوجهات الاقتصادية والخبرات العالمية.

وتنطلق أولى فعاليات البرنامج اليوم بلقاء خاص مع معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، ومعالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

وأكدت معالي شما المزروعي، أن عملية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة في جميع المجالات ليصبحوا قادة فاعلين في مستقبل الإمارات تأتي على رأس أولويات حكومتنا الرشيدة التي قدمت الدعم اللامحدود لقطاع الشباب لإيمانها العميق بقدرتهم الحقيقية على التميز والابتكار، وتقديم نماذج مُلهمة ومعطاءة لشباب العالم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز