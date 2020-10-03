«كورونا ترامب» تهوي بالأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

هوت أسواق الأسهم والنفط العالمية، أمس لأدنى مستوياتها، بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، وقال ترامب إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، وإنهما سيدخلان حجراً صحياً، قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وسجلت الأصول الخطرة والنفط خسائر قوية، في حين استفاد الدولار والذهب باعتبارهما ملاذات آمنة. وتراجعت «وول ستريت» بوتيرة قوية ليفقد «داو جونز» 400 نقطة أو ما يعادل 1.4% مسجلاً 27290 نقطة، كما فقد «ستاندرد آند بورز» 1.5% مسجلاً 3317 نقطة، وتراجع «ناسداك» 2% ليكون أكبر الخاسرين مسجلاً 11327 نقطة. وتراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.66%.

وانخفضت أسعار النفط 4%، ونزل خام برنت وتراجع 1.67 سنت أو ما يعادل 4.1% إلى 39.26 دولاراً للبرميل، كما تراجع الخام الأمريكي 1.62 دولار أو ما يعادل 4.2% إلى 37.10 دولاراً.

ونزلت الأسهم الأوروبية، وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، ونزل مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3% بينما تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1%.

وهوى المؤشر نيكي في بورصة طوكيو لأدنى مستوى في 5 أسابيع، وخسر نيكي 0.67% إلى 23029.90 نقطة، وانخفض مؤشر توبكس 1% إلى 1609.22 نقاط.

وفي المقابل قفز الدولار وبلغ الين أعلى مستوياته في الأسبوع، وارتفعت العملة الأمريكية نحو 0.5% مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي الشديدي التأثر بالمخاطرة، بينما صعد الين بنحو 0.3% إلى 105.27 للدولار.

وواصل الذهب مكاسبه وصعد في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1915.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1922.20 دولاراً.

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