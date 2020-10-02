القرية العالمية تحتفي بزوارها بخدمات ذكية 25 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تستعد القرية العالمية لإطلاق موسمها الـ25 بالتزامن مع تطبيق عدة معايير تتوافق مع تحديّات الوضع الحالي من 25 الجاري، والتي تتضمن باقة من الخدمات الذكية والتدابير والإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الضيوف والموظفين والشركاء. وتتضمن المعايير تعزيز التدابير الوقائية لناحية ضمان الالتزام التام بشروط النظافة والتعقيم المحددة من قبل الجهات المختصة.

وتأتي التدابير الجديدة في إطار اهتمام الوجهة الترفيهية بتحسين تجارب الضيوف على كافة الصعد وعبر جميع عملياتها، حيث سيتم إطلاق موقع إلكتروني جديد، بالإضافة إلى تطبيق مخصص للهواتف الذكية من 25 أكتوبر، لتمكين الضيوف من شراء التذاكر بسهولة، ودفع رسوم المواقف المدفوعة للسيارات وشحن رصيد بطاقة وجهات ترفيهية عبر الإنترنت.

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تدابير احترازية بالقرية العالمية في احتفالها باليوبيل الفضي

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