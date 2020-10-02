تدابير احترازية بالقرية العالمية في احتفالها باليوبيل الفضي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية وضع مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها خلال الموسم 25، وذلك في إطار التزامها المستمر بالحفاظ على صحة وسلامة الضيوف والموظفين والشركاء خلال المواسم المتتالية. وتستعد الوجهة الترفيهية لتنظيم موسمها الـ25 بالتزامن مع تطبيق عدة معايير تتوافق مع تحديّات الوضع الحالي بدءاً من 25 أكتوبر، والتي تم وضعها بالتعاون مع المراجع الصحية الرسمية المختصة على صعيدي الدولة والعالم.

بيئة آمنة

وقال علي السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية: «تعتبر السلامة من أولويات القرية العالمية عبر جميع عملياتها التشغيلية، حيث نحرص على تطوير قواعد الصحة والسلامة بشكل مستمر لضمان توفير بيئة آمنة تدعم تجارب الضيوف الاستثنائية. ويسعدنا الإعلان عن قرب استكمال الاستعدادات الخاصة لافتتاح موسمنا الجديد يوم 25 أكتوبر، حيث نتطلع للترحيب بضيوفنا والاحتفال معهم بيوبيلنا الفضي». وتأتي التدابير الجديدة في إطار اهتمام الوجهة الترفيهية بتحسين تجارب الضيوف على كافة الصعد وعبر جميع عملياتها.

وسيتم إطلاق موقع إلكتروني جديد، بالإضافة إلى تطبيق مخصص للهواتف الذكية ابتداءً من 25 أكتوبر، لتمكين الضيوف من شراء التذاكر بسهولة، ودفع رسوم المواقف المدفوعة للسيارات وشحن رصيد بطاقة وجهات ترفيهية عبر الإنترنت. وتوفر منطقة كرنفال آلات بيع ذكية تمكن الضيوف من الحصول على بطاقات وجهات ترفيهية التي تم شراؤها عبر الإنترنت بدون لمس. وعلى صعيد آخر، ستعلن القرية العالمية قريباً عن حلول مخصصة لإجراء عمليات الدفع الرقمي الذكية، وذلك عبر جميع منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم وأكشاك الأطعمة والمشروبات.

تباعد اجتماعي

وستكون سياسات التباعد الاجتماعي مطبقة على أوسع نطاق في جميع أنحاء المنتزه. وفي هذا الإطار، تم إضافة مقاعد مخصصة للضيوف أمام المسرح الرئيسي لضمان تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي على النحو الأمثل، مع إلزامية ارتداء الكمامات من قبل جميع الضيوف والموظفين. وصممت القرية العالمية كمامات مزدانة بألوان زاهية توزع مجاناً للأطفال لتعزيز تجربتهم في بيئة مريحة، إضافة إلى تثبيت أجهزة قياس الحرارة على جميع مداخل الوجهة، وتركيب أكثر من 600 جهاز لتعقيم اليدين في جميع أنحاء القرية العالمية. وسيتم تنظيف وتعقيم عربات الريكشا، وجميع الجولات الترفيهية في منطقة كرنفال، بعد كل جولة. كما سيتم تكرار عمليات التنظيف والتعقيم خلال ساعات العمل، مع إجراء عمليات تنظيف وتعقيم واسعة النطاق على جميع المنشآت يومياً بعد إغلاق أبواب القرية العالمية.

صف السيارات

وتماشياً مع الممارسات الوقائية المتبعة في قطاع الضيافة، لن يتم توفير خدمة صف السيارات هذا الموسم، وسيتم عوضاً عن ذلك توفير منطقة المواقف المدفوعة الخاصة للضيوف الراغبين بركن سياراتهم بالقرب من بوابة العالم. وسيتمكن حاملو بطاقات كبار الشخصيات من الدخول تلقائياً إلى مناطق المواقف المخصصة لهم عبر بوابات ذكية، بعد تسجيل لوحات سياراتهم عبر الإنترنت.

وتتضمن التدابير:

• أكثر من 600 جهاز لتعقيم اليدين في جميع أرجاء المنتزه.

• أقنعة وجه مجانية للأطفال.

• حلول دفع ذكية عبر جميع نقاط التفاعل مع الضيوف في الوجهة.

• تعقيم متكرر لجميع نقاط الاحتكاك.

• تعقيم جميع المنشآت يومياً بعد إغلاق أبواب القرية العالمية.

• تعقيم أدوات الطعام في الأكشاك بعد كل استخدام.

• التزام المطاعم بسياسات التباعد الاجتماعي، حيث سيتم توزيع الطاولات بحيث تكون المسافة بمقدار مترين بينها، كما سيتم تعقيم الطاولات والكراسي بعد كل استخدام.

• تعقيم الكراسي المتحركة وعربات التسوق وغيرها من الخدمات المماثلة بعد كل استخدام.

• تشغيل الجولات الترفيهية في كرنفال بقدرة استيعابية مخفضة وتنظيف وتعقيم الجولات بعد كل استخدام.

• تعقيم ألعاب المهارة في كرنفال بعد كل ضيف يستخدمها.

• سيتم فتح غرف الصلاة خلال أوقات الصلاة فقط، على أن يتم تنظيفها وتعقيمها بعد كل صلاة.

• زيادة عدد المسؤولين عن عمليات التنظيف لضمان نظافة المراحيض على النحو الأمثل وتعقيمها باستمرار.

• تركيب كاميرات حرارية في جميع نقاط الدخول للتحقق من سلامة الموظفين والضيوف قبل الدخول إلى القرية.

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