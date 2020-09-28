السعودية تنظم استيراد الأفراد منتجات التبغ

المصدر: د ب أ

أصدرت الجمارك السعودية تعميماً على جميع منافذها البرية والجوية والبحرية يتضمن آلية جديدة لتنظيم عملية استيراد منتجات التبغ للمستوردين الأفراد عبر شركات النقل السريع أو البريد أو الشحن الجوي.

وقالت الجمارك السعودية، إن الآلية تسمح للأفراد باستيراد كمية قدرها 2400 سيجارة، وكمية قدرها 125 من السيجار و2 كيلوجرام من المعسل أو ما يُعادل ذلك من منتجات التبغ الأخرى، وذلك لكل ثلاثة أشهر.

وأوضحت أنه سيتم تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه الكميات عند استيرادها، والتي تشمل رسوماً جمركية بنسبة 100% يُضاف إليها ضريبة انتقائية بنسبة 100% ومن ثم يُضاف إليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%.

وحول ما يتعلق بما يرد بصحبة المسافرين الأفراد، نوهت الجمارك إلى أن الكمية التي لا تتجاوز 200 سيجارة، أو 500 جرام لأنواع التبغ الأخرى كالمعسل، ستُعفى من الرسوم والضرائب.

ولفتت إلى أنه في حال وردت كمية أعلى من ذلك سيتم تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة على كامل الكمية الواردة مع المسافر.

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